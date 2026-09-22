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Dự báo mưa trên 200mm, thêm hồ chứa tại Huế tăng lưu lượng xả

Ngọc Văn

TPO - Dự báo mưa lớn kéo dài có nơi vượt trên 200mm, TP. Huế tiếp tục yêu cầu hồ chứa trên địa bàn tăng lưu lượng điều tiết nhằm ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Chiều 22/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết, vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) với lưu lượng xả nước tăng dần qua tràn và tuabin để chủ động đón lũ.

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Hồ chứa thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả nước qua tràn và tuabin để chủ động đón lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, ngày và đêm 22/9, khu vực TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, có nơi trên 180mm. Sang ngày 23/9, mưa lớn tiếp tục duy trì, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi vượt 200mm.

Trong ngày 22/9, mực nước hồ thủy điện Hương Điền ở cao trình +55,31m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (+58m). Lưu lượng nước về hồ đạt 331m3/s, lưu lượng xả về hạ du 182m3/s.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền và để bảo đảm an toàn đập, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu nhà máy vận hành điều tiết hồ chứa với lưu lượng tăng dần, tránh gây đột biến dòng chảy.

Theo lệnh vận hành, lưu lượng điều tiết nước qua tràn và tuabin dao động khoảng 250 - 500m3/s, trong đó lưu lượng qua tuabin là 182m3/s. Việc tăng lưu lượng xả nước được thực hiện kể từ 16h chiều 22/9 và điều chỉnh linh hoạt theo lượng nước thực tế về hồ.

Đơn vị vận hành được yêu cầu tổ chức cảnh báo bằng còi hú, loa phát thanh đến khu vực hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước về hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để kịp thời điều chỉnh phương án vận hành, hạn chế nguy cơ ngập lụt.

Các xã, phường vùng hạ du hồ Hương Điền được đề nghị thông báo rộng rãi đến người dân, nghiêm cấm các hoạt động đánh bắt cá, vớt củi, đi lại bằng thuyền trên sông, hói trong thời gian hồ điều tiết nước, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Công ty Khai thác Thủy lợi Huế phải duy trì trực ban, vận hành hệ thống đập và cống để bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực hạ du.

Trước đó, nhằm chủ động tạo dung tích đón lũ trước đợt mưa lớn, nhiều hồ thủy điện trên địa bàn TP. Huế cũng đã thông báo tăng lưu lượng điều tiết.

Ngày 21/9, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo điều chỉnh vận hành hồ chứa thủy điện A Lưới, với lưu lượng xả có thể tăng dần lên đến 1.800m3/s. Cùng ngày, Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú cũng thông báo điều chỉnh vận hành hồ chứa thủy điện A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, với lưu lượng điều tiết tăng dần và có thể đạt 1.200m3/s.

Ngọc Văn
#TP. Huế #mưa lớn #hồ Hương Điền #điều tiết hồ chứa #xả lũ #sông Bồ #thủy điện A Lưới #thủy điện A Lin 3 #phòng chống thiên tai #vùng hạ du

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