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Miền núi Đà Nẵng mưa kéo dài, di dời dân khỏi vùng sạt lở

Hoài Văn

TPO - Mưa lớn khiến đất đá sạt xuống đường tại một số khu vực miền núi Đà Nẵng, có nơi đá lớn từ sườn núi lăn xuống mặt đường. Trong khi lực lượng chức năng khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, chính quyền địa phương chủ động di dời người dân tại những khu vực xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, phòng ngừa sạt trượt, sụt lún.

Ngày 22/9, Công an xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn gây sạt lở đất đá tại khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và tạm thời cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực để khắc phục sạt lở.

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Nhiều tảng đá lớn lăn xuống đường tại khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung, xã Quế Phước sau mưa lớn, lực lượng chức năng lập tức có mặt để khắc phục. Ảnh CA

Đến chiều cùng ngày, tuyến đường qua khu vực này đã cơ bản được khắc phục, tạm thời lưu thông trở lại. Tuy nhiên, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở, đá lăn. Người dân và phương tiện khi qua đây được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ và bảo đảm an toàn.

Trước đó, nhiều tảng đá lớn từ sườn núi lăn xuống mặt đường sau mưa lớn, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển qua các khu vực đồi núi, taluy có nguy cơ sạt lở trong thời gian mưa lớn.

Tại xã Thạnh Bình, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại Km41+200, dưới chân Đèo Liêu, khu vực taluy âm từng xảy ra sạt lở.

Đơn vị thi công Dự án liên kết vùng miền Trung đã huy động nhân lực, máy móc và vật tư khẩn trương xử lý. Rọ đá được sử dụng để gia cố taluy âm, ổn định nền đường và hạn chế nước mưa tiếp tục xói lở.

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Khắc phục điểm sạt dưới chân đèo Liêu, xã Thạnh Bình. Ảnh CTV

Trong khi đó, tại các địa phương miền núi, công tác phòng ngừa, di dời người dân khỏi khu vực có dấu hiệu nguy hiểm được triển khai khẩn trương.

Tại các địa phương miền núi, lực lượng chức năng chủ động hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở. Tại xã Hùng Sơn, lực lượng chức năng di dời khẩn cấp 40 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở khi phát hiện vết nứt lớn trên núi.

Theo UBND xã Nam Giang, trong ngày 21/9, địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân tại thôn Pà Rum đến khu tái định cư mới. Theo phương án, 19 hộ được di dời, 2 hộ được sửa chữa, gia cố nhà ở tại chỗ.

Các lực lượng dân quân tự vệ, công an và đoàn thanh niên được huy động hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở trong bối cảnh mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, trong 6 giờ qua, từ 3h đến 9h ngày 22/9, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún tại các khu vực địa hình dốc.

Dự báo trong 6 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, rải rác có nơi mưa to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại 18 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #sạt lở #mưa lớn #di dời #nguy cơ #hiện trường #phong tỏa #mưa nhiều

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