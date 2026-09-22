Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 18 phường xã ở Đà Nẵng

TPO - Mưa vừa, mưa to tiếp diễn, nhiều khu vực ở Đà Nẵng có độ ẩm đất gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Sáng 22/9, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ qua (từ 3h đến 9h ngày 22/9), Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Đầu mối hồ Phú Ninh 63,8mm, Núi Thành 58,2mm, Tam Kỳ 52,8mm, Tiên Phong 52,6mm, Câu Lâu 56,6mm, Kỳ Phú 54mm.

Mưa xối xả ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng vào sáng 22/9. Video: Nguyễn Thành

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn thành phố đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%.

Trong 6 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, rải rác có nơi mưa to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại 18 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ gồm Chiên Đàn, Phú Ninh, Tam Mỹ, Đức Phú, Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Trà Liên, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Tân và Việt An.

Trong đó, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, một số khu vực có địa hình đồi núi, ven sông, suối và các tuyến giao thông qua khu vực có nguy cơ sạt lở. Tại Phú Ninh, các điểm cần lưu ý gồm: Ngọc Tú, Kỳ Tân, Long Sơn (khu vực đập tràn sự cố), Phước Mỹ, An Mỹ, Bồng Miêu.

Tại Trà Liên, nguy cơ được cảnh báo tại nhiều khu vực như Đồi Hai Vú, khu vực thôn 5A trên tuyến ĐH2.BTM, các cụm dân cư gần suối Bà Hai, thôn Thanh Trước, Hòa An, Đông Phú, Ba Hương và khu vực từ thôn Dương Bình đến trung tâm xã.

Ở khu vực Trà My, các điểm cần đặc biệt lưu ý gồm dọc tuyến đường Chu Huy Mân, Võ Nguyên Giáp, khu vực Tây thị trấn, Dương Lâm, Dương Đông, Cao Sơn, Mậu Long, khu dân cư gần đồi Nam Công, Tân Hiệp và một số điểm dân cư nằm gần các tuyến đường giao thông.

Tại Trà Tân, nguy cơ được cảnh báo trên một số tuyến đường và khu dân cư, trong đó có khu vực từ ngã ba Trà Giác đến hết đường ĐH4, tuyến Đông Trường Sơn, điểm dân cư thôn 3B, thôn 4, thôn 1 và các khu vực trên Quốc lộ 40B.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ nhận định, lũ quét, sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại và có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.