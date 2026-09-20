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Nam Bộ, Nam Trung Bộ sắp mưa dữ dội, có nơi vượt 400mm

Nguyễn Hoài

TPO - Từ chiều 21/9 đến 24/9, khu vực Nam Bộ, Nam Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ hứng chịu một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, có nơi có thể vượt 400mm, gây nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tình hình mưa lớn ở khu vực miền Trung, Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên diễn biến phức tạp.

Đêm qua và sáng nay (20/9), Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 8h ngày 20/9 có nơi trên 50mm như tại trạm Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 65mm, Hồ chứa nước Phú Bài (TP. Huế) 68mm.

Dự báo, chiều và đêm nay (20/9), Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

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TP. HCM tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới.

Nam Thanh Hoá, Hà Tĩnh và Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong chiều và đêm 20/9 cũng có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ khoảng chiều 21/9 đến ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 150 - 250mm, có nơi trên 400mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Nguyễn Hoài
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