3 người tử vong vì sạt lở, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn ở miền núi

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra tại nhiều địa phương miền núi, gây thiệt hại về người và tài sản. Tại Phú Thọ, 3 người trong một gia đình tử vong do đất đá tràn vào nhà. Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La đang khẩn trương rà soát các khu vực nguy hiểm, chủ động di dời người dân và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Tại Phú Thọ

Báo cáo của UBND xã Đà Bắc, từ ngày 13 đến 16/9, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to kèm dông, gió giật. Đợt mưa diễn ra trên diện rộng, kéo dài. Lượng mưa tại trạm đo Tu Lý ngày 13/9 ghi nhận 112mm; ngày 15/9 là 183,2mm. Riêng từ 19h ngày 15/9 đến 8h ngày 16/9, lượng mưa đạt 102,2mm.

Rạng sáng 17/9, tại nhà ông Xa Văn Dong (SN 1975, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc) xảy ra sạt lở taluy. Khoảng 40m3 đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp 3 người. Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm và đến nay đã tìm thấy cả 3 nạn nhân, gồm ông Dong, bà Đinh Thị Hoan (SN 1979, vợ ông) và bà Xa Thị Chinh (SN 1947, người thân). Cả 3 nạn nhân đều đã tử vong.

Nhà ông Xa Văn Dong (SN 1975) ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc tỉnh Phú Thọ xảy ra sạt lở taluy. Khoảng 40m3 đất đá tràn vào nhà, làm sập hai phòng ngủ và vùi lấp 3 người.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Những ngày qua, mưa lớn tại Phú Thọ gây nhiều thiệt hại: 141 hộ bị ngập, 11 hộ bị tốc mái, sạt lở; 252 hộ với hơn 1.040 người phải di dời, sơ tán. Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, trong đó có 3 điểm quốc lộ, 4 điểm đường tỉnh và 20 điểm đường liên xã, xóm; 401 hộ bị chia cắt do ngập. Hệ thống thủy lợi bị sạt lở bờ sông, suối, kênh mương. Ngoài ra, một điểm trường, công trình văn hóa và 2 xưởng gỗ bị ảnh hưởng.

Tỉnh Phú Thọ đang yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường được yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại; di dời, sơ tán các hộ dân tại những vị trí sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại.

Các địa phương phải phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tiếp tục theo dõi và cập nhật liên tục tình hình mưa bão. Các thôn và lực lượng dân quân được yêu cầu rà soát, canh gác tại các tuyến đường giao thông, ngầm tràn, bảo đảm giao thông thông suốt và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La đang khẩn trương rà soát các khu vực nguy hiểm, chủ động di dời người dân và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ

Tại Lào Cai

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún, đá lăn còn cao. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ; rà soát khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc, chân taluy và các điểm có nguy cơ. Các địa phương phải kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực mất an toàn, không để người dân quay lại khi chưa bảo đảm an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, kiểm soát giao thông tại các điểm nguy hiểm và sẵn sàng khắc phục sạt lở.

Tại Sơn La

Từ đêm 14 đến đêm 17/9, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi sát cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở; rà soát khu vực xung yếu, chủ động di dời dân khi cần thiết và kiểm soát người, phương tiện tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, kiểm tra hồ chứa, đập dâng, công trình thủy điện, khai khoáng, công trình đang thi công; duy trì trực ban 24/24, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.