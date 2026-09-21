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Hai hồ thủy điện ở Huế tăng lưu lượng xả nước, ứng phó mưa lớn

Ngọc Văn

TPO - Từ chiều 21/9, hồ A Lin 3 và hồ thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả, lần lượt có thể đạt 1.200m3/s và 1.800m3/s. Động thái này diễn ra khi TP. Huế tiếp tục có mưa vừa đến rất to, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa hơn 200mm.

Ngày 21/9, ông Đặng Văn Hòa - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế), cho biết, hai đơn vị vận hành thủy điện trên địa bàn vùng núi A Lưới (Huế) vừa phát thông báo điều chỉnh lưu lượng xả điều tiết hồ chứa do ảnh hưởng của mưa lớn tái diễn.

Theo Công ty CP Thủy điện Trường Phú, căn cứ diễn biến thời tiết thực tế, đơn vị điều chỉnh vận hành hồ chứa A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, Nhà máy thủy điện A Lin B1. Thời gian xả dự kiến bắt đầu từ chiều 21/9, lưu lượng được tăng dần và có thể đạt mức 1.200m3/s.

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Hồ chứa thủy điện trên vùng núi A Lưới (Huế) tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du để phòng lũ. Ảnh minh họa

Cùng ngày, Công ty CP Thủy điện miền Trung cũng thông báo điều chỉnh chế độ vận hành hồ chứa thủy điện A Lưới. Theo kế hoạch, lưu lượng xả sẽ được tăng dần theo diễn biến mưa lũ và có thể lên đến 1.800m3/s.

Trong khi đó, số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho thấy, từ ngày 20/9 đến 21/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 40-130mm. Một số khu vực có mưa rất lớn như cảng Tư Hiền đạt 216mm, Giang Hải 224mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 120mm, có nơi trên 200mm. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa với cường độ trên 70mm trong vòng 2 giờ có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, đồng thời làm ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị thấp trũng, hệ thống thoát nước kém hoặc bị tắc nghẽn.

Trước tình hình trên, ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, ký công văn yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đề nghị UBND các xã, phường rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Tổ chức lực lượng kiểm soát, canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ngọc Văn
#TP. Huế #mưa lớn #thủy điện A Lưới #thủy điện A Lin #xả điều tiết hồ chứa #sạt lở đất #ngập lụt #phòng thủ dân sự #A Lưới #Sở Nông nghiệp và Môi trường

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