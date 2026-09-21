TPHCM tính chi hơn 12.100 tỷ đồng ‘giải cứu’ khu xử lý rác

TPO - TPHCM đề xuất đầu tư hơn 12.106 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, trong đó riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã chiếm gần 6.791 tỷ đồng nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư xử lý rác bằng công nghệ hiện đại.

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa XI, UBND TPHCM đã trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, tại xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ (TPHCM).

Theo tờ trình, đây là dự án nhóm A, sử dụng nguồn ngân sách thành phố, dự kiến do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12.100 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 6.790 tỷ đồng; chi phí xây dựng trên 3.632 tỷ đồng; chi phí dự phòng trên 1.474 tỷ đồng. Các khoản còn lại gồm chi phí thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng…

Dự án dự kiến được bố trí gần 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, riêng năm 2027 cần hơn 6.800 tỷ đồng. Giai đoạn 2031-2035 dự kiến bố trí thêm hơn 2.127 tỷ đồng, tập trung trong năm 2031.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc. Ảnh: SGGP

Khu xử lý rác Tây Bắc "gánh" gần một nửa lượng rác toàn thành phố

Theo UBND TPHCM, sau sáp nhập, thành phố hiện có 4 khu xử lý chất thải rắn tập trung gồm Nam Bình Dương, Tóc Tiên, Đa Phước và Tây Bắc. Trong đó, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc có quy mô khoảng 822ha, công suất xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày đêm.

Hiện có 3 nhà đầu tư đang hoạt động tại đây, tiếp nhận khối lượng tương đương khoảng 46,43% tổng lượng rác được xử lý tại 4 khu liên hợp, trong khi khu vực này được đánh giá luôn trong tình trạng quá tải.

Dân số TPHCM hiện khoảng 14 triệu người, phát sinh trung bình khoảng 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày đêm. Dự báo tổng lượng chất thải rắn toàn thành phố có thể tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030, khoảng 65.000 tấn/ngày vào năm 2040 và 72.000 tấn/ngày vào năm 2050. UBND TPHCM cảnh báo nếu không sớm hoàn chỉnh hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, thành phố có nguy cơ đối mặt với áp lực lớn trong xử lý rác đô thị.

Trong giai đoạn này, dự án dự kiến triển khai trên phạm vi khoảng 646,39ha trong tổng số 822ha của toàn khu liên hợp. Phần diện tích trên gồm 336ha đã giải phóng mặt bằng và 310,39ha cần tiếp tục thu hồi. Khoảng 175,61ha còn lại sẽ được đầu tư hoàn chỉnh trong giai đoạn sau.

Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp đầu tư các nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu xử lý rác của thành phố giai đoạn 2030-2050.

Theo tờ trình, hiện có khoảng 23 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đăng ký nhu cầu đầu tư tại đây, trong đó 14 nhà đầu tư quan tâm các nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn và 9 đơn vị quan tâm xử lý chất thải nguy hại. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, dự án dự kiến tạo thêm hơn 480ha đất sạch để kêu gọi đầu tư các công trình xử lý chất thải.

Dự án dự kiến xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ dài khoảng 12,308km, bề rộng nền đường từ 15-24m, cùng cây xanh dọc tuyến. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm gồm cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng, hào, ống và tuy nen kỹ thuật ngầm; khu xử lý nước rỉ rác; hệ thống kênh và đường quản lý vận hành dọc kênh; tường rào và dải cây xanh cách ly quanh khu quy hoạch.

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng ô lưu chứa tro, xỉ rộng 14ha sau quá trình đốt rác phát điện, định hướng phục vụ lưu chứa tro xỉ và chất thải vô hại sau khi đốt triệt để, không tiếp nhận rác tươi để chôn lấp.