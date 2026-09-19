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Vận hành nhà máy đầu tiên ở khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Sau hơn 1 năm xây dựng, nhà máy đầu tiên tại khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 5.000 lao động, chuyên sản xuất, gia công thiết bị thể thao, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng.

Chiều 19/9, Nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ (xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ) chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy rộng hơn 28ha, tổng vốn đầu tư 2.603 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD).

Nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 5.000 lao động, mỗi năm gia công hơn 22 triệu sản phẩm thể thao, giải trí.

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Nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, nhà máy đi vào hoạt động góp phần định hình rõ hơn vai trò của VSIP trong bản đồ công nghiệp của Cần Thơ. Một khu công nghiệp chỉ thực sự có sức sống khi hạ tầng được lấp đầy bằng những dự án sản xuất hiệu quả, có khả năng kéo theo các doanh nghiệp phụ trợ.

Ông Lý yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố làm đầu mối, phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn vận hành. VSIP Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện, vận hành ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, chủ động kết nối thêm dự án sản xuất tại khu công nghiệp.

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Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu tại lễ khai trương.

Lãnh đạo Cần Thơ đề nghị công ty Bestway Cần Thơ quan tâm phát triển nhà cung ứng trong nước, ưu tiên sử dụng các dịch vụ phù hợp tại địa phương, tuyển dụng và đào tạo nhân lực.

VSIP Cần Thơ giai đoạn 1 khởi công tháng 9/2023, rộng hơn 293 ha, tổng mức đầu tư 3.717 tỷ đồng. VSIP Cần Thơ được quy hoạch với mô hình khu công nghiệp xanh, cơ sở hạ tầng hiện đại, quản lý vận hành thông minh, phù hợp với định hướng phát triển nhanh và bền vững.

Cảnh Kỳ
#Chủ tịch UBND TP Cần Thơ #VSIP Cần Thơ #nhà máy #Cần Thơ #Bestway #đầu tư #khu công nghiệp #sản xuất #thể thao

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