Cần Thơ mời gọi đầu tư 3 dự án khu đô thị vốn hơn 8.000 tỷ đồng

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt thông tin dự án để mời gọi nhà đầu tư đối với 3 dự án khu đô thị mới, tổng mức đầu tư gần 8.200 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới 927C (gồm 3 khu) được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị mới, tổng hợp, đa chức năng. Trong đó có khu nhà ở liền kề, biệt thự, tái định cư, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ, công cộng...

Vị trí 3 khu vực thuộc Khu đô thị 927C.

Trong đó, dự án Khu đô thị mới 927C - khu 1 tại xã Phú Hữu và xã Châu Thành, quy mô sử dụng đất khoảng 279 ha, sơ bộ vốn đầu tư dự án hơn 3.740 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới 927C - khu 2 tại xã Phú Hữu, quy mô sử dụng đất khoảng 204 ha, vốn đầu tư sơ bộ hơn 2.296 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới 927C - khu 3 xã Phú Hữu, quy mô sử dụng đất khoảng 173 ha, sơ bộ vốn đầu tư hơn 2.117 tỷ đồng.

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập riêng. Sau khi nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.