Khu 'đất vàng' TP.HCM cạnh Gem Center có chuyển động mới

Sau nhiều năm để trống, khu đất 1,8 ha cạnh GEM Center, phường Sài Gòn, đang có động thái chuẩn bị triển khai dự án Springlight City với hơn 1.000 căn hộ cao cấp.

Sau nhiều năm để trống, khu đất 1,8 ha cạnh GEM Center, phường Sài Gòn, đang có động thái chuẩn bị triển khai dự án Springlight City với hơn 1.000 căn hộ cao cấp.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu đất cạnh GEM Center trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM đã xuất hiện biển hiệu Springlight City, Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy. Tại cổng công trình cũng có bảng thông báo chuẩn bị thi công.

Đây là khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu, rộng khoảng 1,8 ha. Theo thông tin giới thiệu trên website dự án, Springlight City được quy hoạch thành tổ hợp 4 tòa tháp cao khoảng 37-40 tầng nổi, cùng các tầng hầm để xe, kết nối bằng hệ thống skybridge.

Bổ sung 1.000 sản phẩm ở trung tâm TP.HCM

Dự án dự kiến cung cấp hơn 1.000 sản phẩm, gồm căn hộ, khách sạn, văn phòng và khối đế thương mại. Riêng khu căn hộ có các loại từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 45-120 m2.

Theo mức giá dự kiến, căn hộ diện tích khoảng 45-65 m2 sẽ có giá từ 5,9 tỷ đồng, tương đương hơn 130 triệu đồng/m2.

Trên thực tế, mức giá trên mới là dự kiến và giá bán khi chính thức mở bán có thể cao hơn, trong bối cảnh phường Sài Gòn hiện có khá ít nguồn cung căn hộ mới. Phần lớn dự án hiện hữu được phát triển từ nhiều năm trước, trong khi các dự án mới gần đây chủ yếu tập trung ở phân khúc hạng sang, cao cấp.

Chẳng hạn, căn hộ The Marq hiện được giao dịch trên thị trường thứ cấp quanh mức 200 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, cũng tại phường Sài Gòn, dự án One Central Saigon, nằm tại khu đất tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và chuẩn bị mở bán trở lại. Giá bán tại dự án này được thị trường dự kiến ở mức trên 400 triệu đồng/m2.

Cổng khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu có bảng thông báo chuẩn bị thi công. Ảnh: Liên Phạm.

Springlight City được phát triển bởi Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có liên kết với hệ sinh thái Bến Thành Group.

Trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Bến Thành - Sao Thủy được thành lập năm 2014, có vốn điều lệ 524 tỷ đồng. Theo dữ liệu cập nhật đến tháng 8/2026, doanh nghiệp có hai chủ sở hữu chính gồm Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, nắm 28% vốn, và CTCP Đầu tư Sao Thủy sở hữu phần vốn còn lại.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là bà Trung Thị Lâm Ngọc, sinh năm 1971.

Theo giới thiệu, Bến Thành - Sao Thủy tập trung phát triển các tổ hợp bất động sản cao cấp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và khách sạn tại những khu vực trung tâm đô thị. Một số dự án được doanh nghiệp giới thiệu gồm The One Sài Gòn (Ben Thanh Times Square), Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm và các cao ốc thương mại, dịch vụ lưu trú tại khu vực trung tâm.

Phối cảnh dự án Springlight City. Ảnh: Springlight.vn.

Khu đất có lịch sử hơn 30 năm

Đằng sau dự án mới này là khu đất có quá trình triển khai kéo dài hơn 30 năm. Năm 1995, Thủ tướng ký Quyết định số 624/QĐ-TTg phê duyệt đầu tư khu nhà ở tại khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu, với mục tiêu chủ yếu xây dựng nhà ở cho hàng trăm hộ dân bị giải tỏa từ các khu nhà ổ chuột dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, từng bước chỉnh trang đô thị.

Một năm sau, Thủ tướng quyết định thu hồi khoảng 1,8 ha đất tại đây, giao Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1 (cũ), doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đầu tư xây dựng khu nhà ở.

Phương án khi đó bao gồm khu nhà ở phục vụ di dời dân trên kênh Nhiêu Lộc, nhà ở tái định cư, khu căn hộ cao cấp kinh doanh và khu văn phòng cho thuê.

Sau đó, Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1 được sáp nhập vào Tổng công ty Bến Thành. Đến năm 2013, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành, tên mới của Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà quận 1, liên doanh với CTCP Đầu tư Sao Thủy thành lập Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy để thực hiện dự án tại khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu.

Tháng 10/2014, UBND TP.HCM ban hành quyết định chấp thuận Bến Thành - Sao Thủy làm chủ đầu tư dự án.

Một năm sau, TP.HCM định thu hồi khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu do Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành quản lý để giao cho Bến Thành - Sao Thủy thực hiện dự án nhà ở cao tầng, khách sạn, thương mại và dịch vụ. Theo quyết định, hình thức sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quá trình kéo dài của dự án cũng khiến khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu từng được đưa vào diện thanh tra. Theo Kế hoạch 1505 do Thanh tra Chính phủ ban hành tháng 7/2025, khu đất này nằm trong danh sách 20 công trình, dự án tại TP.HCM được đưa vào diện thanh tra trực tiếp.

Đây là kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên phạm vi cả nước.

Sau khi kế hoạch được ban hành, UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ cho rằng một số dự án trong danh sách không thuộc phạm vi thanh tra hoặc đã được cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nên kiến nghị Thanh tra Chính phủ đưa 15/20 công trình, dự án ra khỏi danh sách. Trong số này có dự án tại khu đất 1B - 1K Nguyễn Đình Chiểu của Bến Thành - Sao Thủy.

Tuy nhiên, trong danh sách 14 công trình, dự án tại TP.HCM được Thanh tra Chính phủ chốt để trực tiếp thanh tra, dự án tại khu đất này vẫn có tên.