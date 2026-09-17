Vịnh Tiên: Lời giải cho bài toán đưa kinh tế trải nghiệm TP.HCM vươn tầm châu Á

Hạ tầng siêu tốc, chuỗi công trình biểu tượng, hệ sinh thái giải trí, hội nghị, mua sắm tầm cỡ quốc tế và nền tảng an cư sinh thái độc bản được tích hợp trong một quần thể, tạo cơ sở để Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise Cần Giờ) hình thành cho TP.HCM một trung tâm nghỉ dưỡng, trải nghiệm, giao thương và văn hóa mới ngang tầm châu lục.

Mật độ dày đặc tiện ích tầm cỡ quốc tế hút khách toàn cầu

Một điểm đến có thể gây ấn tượng bằng một công trình biểu tượng, nhưng để cạnh tranh ở cấp độ châu lục, cần cả một hệ sinh thái đủ sức tạo lý do khách đến, ở lại và quay trở lại.

Nhìn ra các thiên đường du lịch hàng đầu châu Á như Marina Bay Sands (Singapore) hay Tokyo Bay (Nhật Bản), sức hút thường được tạo nên từ sự cộng hưởng giữa văn hóa, giải trí, hội nghị, mua sắm và lưu trú. Tại Vịnh Tiên, định vị “tâm điểm bừng sáng châu Á” không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được bảo chứng bằng mật độ dày đặc các công trình biểu tượng.

Vịnh Tiên được quy hoạch hướng tới vai trò trái tim văn hóa, giải trí và kinh tế mới của TP.HCM.

Trụ cột vui chơi giải trí đại chúng là quần thể VinWonders Cần Giờ 122 ha với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 3,5 tỷ USD, quy tụ tới 280 trò chơi. Điểm nhấn độc bản của công viên là ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68 m ôm trọn thiên đường tuyết 5 ha, duy trì nền nhiệt độ -4°C quanh năm. Sự tương phản ngoạn mục giữa mùa đông Bắc Âu tuyết trắng và miền duyên hải nhiệt đới tạo nên lực hút đặc biệt đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Song hành với vui chơi là trụ cột văn hóa - hội nghị từ tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh7 ha do Gensler thiết kế. Sở hữu Nhà hát hai khán phòng 5.000 chỗ ngồi quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Trung tâm MICE có khả năng đón gần 10.000 khách, Expo 40.000 m² và đại quảng trường nghệ thuật có sức chứa tới 60.000 người, Sóng Xanh sẵn sàng đăng cai những diễn đàn kinh tế tầm cỡ thế giới, các tour lưu diễn của những siêu sao toàn cầu.

Ở phân khúc trải nghiệm thượng lưu, bộ đôi sân golf 36 hố rộng 155 ha do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones II thiết kế tạo sức hút đối với giới doanh nhân và golfer trên thế giới.

Không gian biểu diễn, hội nghị và triển lãm tại Vịnh Tiên tạo thêm lý do để các hành trình gặp nhau và kéo dài thời gian lưu trú.

Chu trình kinh tế khép kín giữ chân dòng người và dòng chi tiêu

Không chỉ hút dòng người đến, Vịnh Tiên còn có đủ năng lực chuyển hóa mỗi lượt tham quan thành chuỗi chi tiêu liên hoàn.

Tại cửa ngõ Vịnh Tiên, mô hình TOD (đô thị gắn liền giao thông công cộng) được hiện thực hóa khi Vincom Mega Mall 7,2 ha nằm đối diện trực tiếp Hub Depot đường sắt tốc độ cao và Nhà hát Sóng Xanh. Du khách vừa bước xuống ga tàu cao tốc đã có thể lập tức hòa vào nhịp mua sắm, ẩm thực trước khi bước vào các sự kiện chính.

Sau sự kiện, dòng người không bị thất thoát mà được dẫn dắt nhịp nhàng vào mạng lưới lưu trú gồm chuỗi hơn 30 khách sạn 5-6 sao quốc tế cùng hệ thống khách sạn boutique sang trọng. Từ phòng nghỉ, hành trình tiếp tục nối dài sang thiên đường Outlet 20 ha và thể thao mặt nước trên biển hồ Paradise Lagoon 800 ha.

Sự luân chuyển giữa khách MICE ngày thường, du khách gia đình cuối tuần, golfer và cư dân nội khu biến Vịnh Tiên thành điểm hẹn vận hành 24/7, xóa bỏ hoàn toàn “bẫy” du lịch một mùa của các đô thị biển truyền thống.

Đáng chú ý, dòng khách hàng chục triệu lượt mỗi năm được hỗ trợ tối đa bởi mạng lưới hạ tầng siêu kết nối. Tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h rút ngắn thời gian từ Bến Thành về Vịnh Tiên chỉ còn khoảng 13 phút. Tuyến đường vượt biển đưa du khách từ Vũng Tàu sang Cần Giờ chỉ trong 10 phút. Cùng lúc, sân bay Long Thành vận hành thương mại từ tháng 12/2026 và Cảng tàu biển 5 sao Landmark Harbour sẽ bổ sung nguồn khách quốc tế dồi dào.

Thiên nhiên tạo bản sắc, an cư tạo sức sống dài hạn

Điều giúp Vịnh Tiên tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các trung tâm bê tông nén chặt ở khắp châu Á chính là nền tảng thiên nhiên nguyên bản. Vịnh Tiên tọa lạc giữa ba tầng sinh thái gồm 75.000 ha rừng sinh quyển thế giới Cần Giờ, đại dương bao la và biển hồ nước mặn Paradise Lagoon 800 ha với 121 km đường cát trắng mịn màng.

Vịnh Tiên, nơi tiện ích gia đình và trải nghiệm đô thị biển bổ sung chiều sâu an cư cho một điểm đến hướng tới giao lưu quốc tế.

Đặc biệt, một đô thị tầm cỡ không thể chỉ dựa vào dòng khách du lịch mà cần một cộng đồng cư dân thường trú để duy trì sức sống nội sinh bền bỉ. Vịnh Tiên hoàn thiện hệ sinh thái an cư bằng cụm 4 trường liên cấp Vinschool, Trung tâm phát triển thế hệ trẻ Young Paradise Hub và bộ năm công viên nội khu chuyên biệt.

Cư dân tạo nhịp giao thương thường nhật; du khách bổ sung sức mua vào những ngày lễ hội, sự kiện và cuối tuần. Hai dòng người cùng hiện diện giúp hoạt động dịch vụ có thêm cơ sở vận hành xuyên suốt năm.

Đưa nhịp sống mới của TP.HCM bừng sáng châu Á không phải là một giấc mơ xa vời, mà được xây dựng từ những mắt xích quy hoạch cụ thể: hạ tầng siêu tốc độ đưa khách 5 châu đến, vũ trụ trải nghiệm kéo dài thời gian lưu trú, thiên nhiên sinh thái tạo bản sắc và cộng đồng an cư duy trì sức sống lâu dài.

Tại Vịnh Tiên, những yếu tố ấy được đặt trong cùng một quy hoạch, mở ra triển vọng hình thành một “Quận Nhất mới” bên biển - nơi TP.HCM có thêm một trung tâm trải nghiệm, giao thương và văn hóa đủ sức kết nối với khu vực và vươn tới bản đồ điểm đến châu Á.