24h tiếng trước giờ G: Những trải nghiệm đáng chờ đợi tại Nam Long Experience 2026

Chỉ còn 24h nữa, Nam Long Experience 2026 sẽ chính thức mở cửa tại SECC. Trong 3 ngày từ 18–20/9, khách tham quan có thể khám phá hệ sinh thái đô thị, trải nghiệm giải trí, thưởng thức âm nhạc và tìm hiểu các chính sách ưu đãi an cư, đầu tư hấp dẫn.

Một vòng Nam Long Experience (NLE), nhiều trải nghiệm đang chờ

Trên không gian hơn 4.000m², NLE 2026 được thiết kế như một hành trình khám phá liên hoàn, nơi mỗi khu đô thị mang đến một màu sắc và trải nghiệm riêng. Khách tham quan có thể đi từ không gian xanh, trải nghiệm công nghệ đến thể thao, workshop và những điểm check-in dành cho cả gia đình.

Tại Waterpoint, khách tham quan có thể thử sức với trò chơi chạy bộ tương tác trên “cung đường xanh”, workshop tự tay điều chế nước hoa lấy cảm hứng từ các phân khu hay trắc nghiệm kiến thức dự án nhận quà liền tay.

Không gian trải nghiệm tại Nam Long Experience 2026, nơi khách tham quan có thể khám phá nhịp sống xanh qua nhiều hoạt động tương tác.

Sang Mizuki Park, không khí chuyển sang tinh thần Nhật Bản với Vườn Nhật, Matcha Latte và Immersive Room tái hiện những lát cắt đời sống tại khu đô thị – nơi hơn 4.000 gia đình đang sinh sống. Đây cũng là dịp dự án khởi động kinh doanh tòa tháp cuối cùng của phân khu compound Trellia Cove.

Nếu Waterpoint và Mizuki Park mang đến những trải nghiệm thiên về không gian sống, các điểm chạm tại Elyse Island và Nam Long II Central Lake lại đưa khách tham quan đến một nhịp sống khác. Minigame golf Hole-in-One hay buổi giao lưu pickleball cùng huấn luyện viên có thể trở thành cách đơn giản để hình dung một ngày cuối tuần tại những đô thị này. Nam Long II Central Lake hiện đã có cụm thể dục thể thao với 11 sân pickleball chuẩn quốc tế đi vào vận hành, trong khi Elyse Island liền kề sân golf, phát triển hệ tiện ích gắn với thể thao, chăm sóc sức khỏe và không gian nghỉ dưỡng ven sông.

Elyse Island (45ha) thuộc phân khúc cao cấp Legacy Collection by Nam Long tọa lạc trên đảo tự nhiên Đại Phước.

Không khí Nam Long Experience 2026 càng sôi động khi bước vào buổi tối với chuỗi hoạt động âm nhạc và giao lưu cùng Bùi Công Nam, Dương Edward, Phượng Vũ... Đặc biệt trong ngày 20/9, Meet & Greet “Real Connection” cùng Quốc Thiên sẽ mang đến thêm một điểm hẹn dành cho khách tham quan và các gia đình trước khi khép lại hành trình tại NLE 2026.

Xem nhà, tính luôn bài toán sở hữu

Nếu đã tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khách hàng có thể tiếp tục trao đổi trực tiếp về bài toán tài chính ngay tại sự kiện. Danh mục sản phẩm trải rộng từ EHome, EHomeS với mức giá từ khoảng 1 tỷ đồng, Solaria Rise từ 1,45 tỷ đồng đến các lựa chọn nhà phố, biệt thự tại Waterpoint, Izumi City hay dòng sản phẩm triệu đô Legacy Collection thuộc Elyse Island hay The Pearl.

Khách mua dự án Izumi City được hưởng các chính sách ưu đãi và cơ hội trúng Iphone 18 Pro max tại sự kiện.

Song hành cùng nguồn cung chất lượng, khách hàng chốt quyết định sở hữu nhà ngay tại sự kiện còn nhận được loạt đặc quyền tài chính cộng thêm như chiết khấu Flash Sale 1% trực tiếp vào hợp đồng mua bán cùng voucher tri ân từ 50 đến 100 triệu đồng cũng được trao tận tay những khách hàng may mắn đăng ký sớm. Ngoài ra, đại diện các ngân hàng đối tác chiến lược như VCBNeo, OCB và các ngân hàng đối tác cũng sẽ tư vấn trực tiếp ngay tại gian hàng để giúp người mua dễ dàng tiếp cận loạt giải pháp tài chính đặc quyền.

Chưa dừng lại ở đó, khách tham quan có cơ hội nhân đôi niềm vui thông qua chương trình Lucky Draw diễn ra mỗi ngày. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng cho mỗi phiên, người tham dự hoàn toàn có cơ hội sở hữu những phần quà công nghệ cao cấp như iPhone 17 Pro Max, Apple Watch SE3 hay robot hút bụi Xiaomi...

Ba ngày 18-20/9 đang đến rất gần. Dù đang tìm một nơi an cư, cân nhắc một tài sản dài hạn hay đơn giản muốn cùng gia đình khám phá một cuối tuần nhiều trải nghiệm, Nam Long Experience 2026 là “điểm phải đến” cuối tuần này.