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Ngôi nhà 'quay lưng' với phố, mở ra khu vườn bên sông

Thúy Hiền

TPO - Thay vì mở các không gian sinh hoạt về phía đường giao thông, ngôi nhà 320m² ở Long Biên (Hà Nội) lựa chọn hướng nhìn về phía sau, nơi có hàng hiên và khu vườn trải dài xuống bờ sông Đuống. Cách tổ chức hướng nội tạo nên khoảng sống yên tĩnh cho gia đình bốn thành viên giữa khu vực đang dần đô thị hóa.

Ngôi nhà nằm trong một ngôi làng tại khu vực ngã ba sông Đuống. Dù những thay đổi của đô thị đã dần hiện diện, nơi đây vẫn giữ được một phần không khí yên ả của làng quê. Gia chủ gồm bố mẹ và hai người con, mong muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, chậm rãi, dành thời gian chăm sóc nhà cửa và cây cối.

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Từ mong muốn này, các không gian sinh hoạt chung và phòng ngủ đều được bố trí nhìn về phía sau nhà. Hàng hiên trở thành khoảng chuyển tiếp trước khi không gian mở ra khu vườn và bờ sông. Những khu vực phụ trợ như bếp và vệ sinh được đưa về phía bất lợi, tạo thành một trục kỹ thuật, trong khi cầu thang và hành lang nằm ở giữa để kết nối các khu vực trong nhà.

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Ánh sáng tự nhiên không chỉ đi vào từ những khoảng mở lớn mà còn được đưa qua hiên và các cửa sổ trên cao ở nhiều hướng. Nhờ đó, ánh sáng khi vào bên trong trở nên dịu hơn. Sự thay đổi về cường độ và góc chiếu theo từng thời điểm trong ngày, từng mùa trong năm cũng trở thành một phần trải nghiệm của người sống trong nhà.

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Phòng khách và bếp được bố trí liên thông để duy trì sự liền mạch của không gian sinh hoạt chung. Hình khối công trình và các chi tiết kiến trúc được giản lược, tổ chức theo cách các thành phần bồi đắp, xếp và đặt lên nhau với một phần tự do, thay vì tạo nên một tổng thể quá khuôn mẫu.

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Điểm đáng chú ý của ngôi nhà nằm ở cách lựa chọn hướng nhìn. Thay vì tìm kiếm sự kết nối với đường phố phía trước, các không gian chính cùng quay về hàng hiên, cây cối và dòng sông phía sau. Khoảng vườn vì thế trở thành phần cảnh quan gắn với sinh hoạt hàng ngày, đúng với mong muốn về một cuộc sống chậm rãi của gia đình.

Thúy Hiền
Atelier 12
#ngôi nhà #Long Biên #khu vườn #sông Đuống #kiến trúc

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