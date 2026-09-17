Second home ven biển: Tài sản kép kết hợp nghỉ dưỡng và tạo dòng tiền

Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh, lựa chọn của các nhà đầu tư bất động sản đã có sự thay đổi rõ rệt khi tìm kiếm bất động sản có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu sở hữu, nghỉ dưỡng và khai thác. Trong bối cảnh đó, second home ven biển trở thành lời giải toàn diện cho nhu cầu sống - nghỉ dưỡng - làm việc và tích sản dài hạn.

Xu hướng “workation” mở rộng giá trị second home

Theo báo cáo của Global Wellness Institute, quy mô thị trường bất động sản wellness đạt khoảng 876 tỷ USD vào năm 2025 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Trên nền tảng này, dư địa cho sản phẩm second home ven biển được mở rộng đáng kể khi không gian nghỉ dưỡng đồng thời có thể được đưa vào khai thác, tạo thêm dòng tiền trong thời gian chủ sở hữu không sử dụng.

Sự phát triển của hình thức “workation” – kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng của giới doanh nhân, trí thức tại châu Á càng góp phần giúp phương thức khai thác ngôi nhà thứ hai trở nên đa dạng hơn. Khi công việc ngày càng linh hoạt về không gian, khách hàng có thể lựa chọn những kỳ lưu trú dài hơn, vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi.

Những dự án thuận tiện kết nối và gần các điểm du lịch tỏ rõ lợi thế trong thu hút các khách hàng có nhu cầu làm việc và nghỉ dưỡng

Trong khi đó, tiêu chí lựa chọn của khách hàng có mức chi tiêu cao đối với các second home cũng ngày càng khắt khe hơn. Một second home lý tưởng cần đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: thuận tiện di chuyển từ trung tâm, có thể ở dài ngày, phù hợp làm việc từ xa và đủ tiềm năng khai thác vận hành khi không sử dụng. Đây cũng là lý do các căn hộ ven biển gần trung tâm ngày càng được quan tâm, khi mô hình “workation” và nghỉ dưỡng cuối tuần đang dần trở thành thói quen sống mới của giới thành đạt.

Pearl Residence: Đón đầu xu hướng second-home đa giá trị

Nằm tại trung tâm Cửa Lò, Pearl Residence sở hữu lợi thế khi tiếp cận trực tiếp nhịp sống của một đô thị biển. Tiếp giáp các trục đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thức Đường, Mai Thúc Loan và liền kề Quảng trường Bình Minh sôi động quanh năm, thuận tiện đón dòng khách du lịch dồi dào. Bên cạnh đó, khả năng kết nối thuận tiện giữa Cửa Lò và trung tâm Vinh giúp thu hút dòng khách doanh nhân, chuyên gia và nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày. Đây cũng là lợi thế phù hợp với xu hướng “workation”, khi ngôi nhà thứ hai ngày càng được sử dụng như một không gian sống dài ngày thay vì chỉ phục vụ những chuyến nghỉ dưỡng theo mùa.

Hệ tiện ích đa dạng cùng shop khối đế thương mại tại Pearl Residence đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu của một second home hiện đại

Khả năng lưu trú lâu dài tại Pearl Residence còn được gia tăng bởi thiết kế hướng tới trải nghiệm sống thoải mái và riêng tư. Các căn hộ sở hữu 3 phòng ngủ, hai ban công rộng, hệ kính chạm sàn cùng mật độ chỉ 6 căn mỗi tầng, phù hợp cho cả gia đình nghỉ dưỡng hoặc kết hợp làm việc trong những kỳ lưu trú dài ngày. Hệ tiện ích nội khu và không gian thương mại – dịch vụ tại khối đế tiếp tục bổ sung những nhu cầu thiết yếu cho cư dân ngay tại nội khu.

Những căn hộ có thiết kế 3 phòng ngủ và diện tích rộng giúp linh hoạt trong chuyển đổi mục đích sử dụng

Cộng hưởng cùng các lợi thế trên, dự án đang ở giai đoạn bàn giao giúp giá trị của tài sản sớm được kích hoạt. Ngay tại thời điểm này chủ sở hữu có thể nhanh chóng đưa second home vào sử dụng, tận hưởng những kỳ nghỉ bên biển hoặc khai thác trong thời gian không lưu trú. Đặc biệt, pháp lý sở hữu lâu dài tạo thêm nền tảng cho giá trị tài sản trong tương lai. Sự kết hợp giữa tận hưởng – sử dụng dài ngày – khai thác – sở hữu lâu dài giúp Pearl Residence mở rộng công năng của một ngôi nhà thứ hai, hướng tới mô hình second home đa giá trị phù hợp với nhu cầu ngày càng linh hoạt của khách hàng hiện đại.