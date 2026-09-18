Tầm nhìn chiến lược kiến tạo chốn an cư của Nam Long ADC

Vượt lên việc xây dựng nhà ở đơn thuần, Nam Long ADC khẳng định tầm nhìn chiến lược qua việc kiến tạo chốn an cư bền vững, giá tốt, mang đến không gian sống trọn vẹn và giá trị truyền đời cho cư dân.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, việc dịch chuyển không gian sống đến những vùng đô thị mới đang trở thành xu hướng tất yếu của các gia đình hiện đại. Tại Nam Long ADC, quyết định đặt nền móng tại những đô thị đang vươn mình phát triển là một chiến lược chủ động kiến tạo các "cực tăng trưởng" mới, đồng thời mang đến cho người dân "căn nhà đầu tiên" với tiêu chuẩn vượt mong đợi: kinh tế, hiệu quả, linh hoạt và đầy đủ giá trị sống.

Tư duy quỹ đất đi trước đón đầu hạ tầng

Tầm nhìn của Nam Long ADC không dừng lại ở việc xây dựng các dự án nhà ở đơn lẻ. Xuyên suốt hơn 18 năm, Chủ đầu tư kiên định với chiến lược khai thác quỹ đất "sạch" quy mô lớn tại các tọa độ vệ tinh có dư địa hạ tầng bứt phá.

Không gian sống xanh chung tại EHome 1.

Điều này được chứng minh trên thực tế với hơn 12.000 sản phẩm nhà ở được thị trường ghi nhận tích cực như một nguồn cung bất động sản giá tốt cho những chủ nhân có nhu cầu ở thực. Các dự án trải dài từ chuỗi căn hộ EHome 1, 2, 3 và EHomeS tại khu vực TP.HCM, vươn đến EHome 4 (Bình Dương cũ), khối cao tầng EHome Southgate (Long An cũ), và sắp tới là tâm điểm công nghiệp phía Bắc với dự án An Zen Residences (Hải Phòng) hay dự án EHome Hạ Long (Quảng Ninh).

Khi chọn vị trí tọa lạc tại các cực tăng trưởng kinh tế mới, nơi đón đầu mạng lưới giao thông huyết mạch quốc gia như đường vành đai, cao tốc liên vùng, Nam Long ADC không chỉ mở ra nhịp sống thuận tiện, rút ngắn tối đa giới hạn về địa lý mà còn mang đến cho cư dân một trải nghiệm kết nối đầy thảnh thơi.

Song song đó, việc giải quyết bài toán chi phí cũng là ưu tiên hàng đầu của Nam Long ADC để cung cấp cho thị trường những sản phẩm có mức giá cạnh tranh. Chiến lược này thể hiện rõ cam kết kiến tạo 'bất động sản giá trị thực' hướng tới đại đa số đại gia đình. Trong đó, hai dòng sản phẩm chủ lực – nhà ở vừa túi tiền EHome và EHomeS – đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội khi hài hòa giữa bài toán kinh tế, sự linh hoạt cùng những giá trị sống đích thực.

Việc sở hữu một căn hộ tại đây còn là bảo chứng cho khả năng gia tăng giá trị tài sản vượt lên trên những biến động ngắn hạn. Cư dân không phải đánh đổi thời gian di chuyển để có được ngôi nhà hợp ý, mà còn là đầu tư vào một vị thế chiến lược cho tương lai lâu dài của cả gia đình

Kiến tạo di sản truyền đời từ sự thấu hiểu quy hoạch

Quan trọng hơn, chiến lược bám sát các vùng đô thị mới này cho phép Nam Long ADC hiện thực hóa triết lý phát triển bền vững. Từng tòa chung cư được thiết kế và định vị một cách khoa học để tạo dựng một môi trường sống đa thế hệ trọn vẹn: nơi người cao tuổi được sống an yên giữa không gian thanh bình, người trẻ tìm thấy sự cân bằng sau áp lực công việc, và đặc biệt là trẻ em được trở về với một tuổi thơ tự do, gắn kết cùng thiên nhiên.

Tại các khu chung cư EHome, không gian xanh được phát huy tối đa công năng phục vụ đời sống tinh thần cư dân.

Chia sẻ về định hướng quy hoạch vượt thời gian này, ông Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Khối Quản lý Thiết kế dự án Tập đoàn Nam Long, người đã gắn bó với việc quy hoạch các dự án qua hơn ba thập niên, cho biết: “Đô thị giá trị thực cần tầm nhìn xa đến 50 năm. Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà để ở trong hiện tại, mà đang kiến tạo những không gian sống trọn vẹn, nơi các cộng đồng cư dân có thể phát triển bền vững và trao truyền giá trị qua nhiều thế hệ”.

Góp phần tạo chốn an cư bền vững tại địa phương, Nam Long ADC dù tập trung phát triển các khối chung cư cao tầng, vẫn luôn đảm bảo triết lý kiến tạo di sản. Ngôi nhà họ ở sẽ "lớn lên" cùng các thế hệ gia đình, không bị lỗi thời về công năng hay xuống cấp về chất lượng, trở thành di sản truyền đời bền vững cho mai sau.

Bất động sản giá trị thực

Kiên định với triết lý "Bất động sản giá trị thực", Nam Long ADC luôn linh hoạt trong việc mang lại những trải nghiệm sống tốt nhất với hạ tầng đầy đủ, giao thông thuận tiện, xây dựng cộng đồng văn minh - bền vững, đáp ứng đúng nhu cầu của cư dân cùng sự đồng hành của các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Một không gian thư giãn tại dự án EHome Southgate.

Bằng tầm nhìn chiến lược, Nam Long ADC luôn biết cách đặt các tòa tháp của mình vào những vị trí đắc địa, tối ưu hóa đặc quyền cho cư dân. Với các khối căn hộ EHome/EHomeS nằm trong lòng các Khu đô thị tích hợp quy mô lớn do Tập đoàn Nam Long phát triển (như Waterpoint hay Mizuki Park), cư dân được kế thừa trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đa dạng, từ hệ thống giáo dục liên cấp, các tuyến phố thương mại sầm uất cho đến phòng khám nội khu…

Đối với các dự án chung cư EHome độc lập, nhà phát triển Nam Long ADC luôn nỗ lực tích hợp tiện ích của khu đô thị vào không gian sống của cư dân. Đơn vị chủ động quy hoạch đồng bộ hệ thống nhà trẻ, hồ bơi, công viên xanh mát và dải shophouse khối đế với chuỗi cửa hàng tiện ích quen thuộc ngay dưới chân nhà.

An Zen Residences – Sản phẩm bất động sản mang tới đồng thời cả giá trị sống lẫn giá trị tích lũy cho chủ nhân.

Điểm sáng vượt trội của các dự án EHome/EHomes là luôn được đặt kề cận hoặc nằm trong các khu đô thị hiện hữu. Nhờ chiến lược này, người mua nhà dù chỉ bỏ ra mức tài chính vừa túi tiền nhưng thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích xung quanh. Điển hình như dự án An Zen nằm trong khu đô thị PG An Đồng (Hải Phòng), hay dự án Nhà ở xã hội EHomeS Biên Hoà nằm trong khu đô thị IZumi City. Sự cộng hưởng thông minh này không chỉ giải quyết bài toán chi phí mà còn hướng tới việc trực tiếp phục vụ đời sống con người, biến mỗi căn hộ trên cao không chỉ là nơi để ở, mà thực sự là một tổ ấm trong cộng đồng văn minh.

Để minh chứng cho các giá trị này, Nam Long ADC mang đến góc nhìn trực quan nhất cho người mua nhà thông qua triển lãm bất động sản "Nam Long Experience", khai mạc từ ngày 18/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện là cơ hội để khách hàng và giới đầu tư trực tiếp tìm hiểu các dòng sản phẩm chất lượng của công ty. Thay vì những bản quy hoạch trên giấy, người dân có thể tự mình đánh giá không gian sống tương lai, tiếp cận các giải pháp tài chính tối ưu và nắm bắt cơ hội an cư chiến lược cho mình và gia đình.