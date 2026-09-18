Phân bón Đầu Trâu có 'căn cước số', nông dân dễ truy xuất nguồn gốc

Ngày 17/9, tại Nhà máy phân bón Bình Điền Long An (tỉnh Tây Ninh), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (thương hiệu Phân bón Đầu Trâu) vận hành thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR Code trong quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm phân bón Đầu Trâu.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết việc đưa QRcode vào sản xuất thể hiện cam kết minh bạch chất lượng từng sản phẩm của doanh nghiệp.

Hệ thống được triển khai trực tiếp trên dây chuyền sản xuất nhằm kiểm chứng độ ổn định, hoàn thiện quy trình, chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức từ đầu năm 2027.

Theo Công ty phân bón Bình Điền, dự án kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu đóng bao, nhận diện sản phẩm, kiểm soát trên dây chuyền, nhập - xuất kho đến điều phối giao hàng. Mỗi bao phân bón được gắn một mã định danh riêng, giúp doanh nghiệp theo dõi sản phẩm trong toàn bộ quá trình lưu chuyển.

Trong đó, công nghệ RFID được sử dụng để tự động hóa việc nhận diện, quản lý sản phẩm tại nhà máy và kho hàng. QR Code giúp nhà phân phối, đại lý và nông dân có thể dùng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin sản phẩm.

Việc tích hợp hai công nghệ được kỳ vọng nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình lưu chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần bảo vệ thương hiệu Đầu Trâu trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái và sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông kiểm tra dây chuyền đóng gói, đưa mã QR vào từng sản phẩm.

Với nông dân, mã QR trên từng bao phân bón được xem như một kênh xác thực sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Người mua có thể tra cứu thông tin về nguồn gốc sản phẩm, quá trình sản xuất và hướng dẫn sử dụng. Từ đó, nông dân có thêm cơ sở lựa chọn đúng sản phẩm, sử dụng phù hợp với từng loại cây trồng, hạn chế tình trạng mua nhầm hàng không rõ nguồn gốc.

Không chỉ phục vụ việc xác thực, hệ thống còn hướng đến trở thành kênh cung cấp thông tin kỹ thuật cho người sử dụng. Thông qua mã QR, nông dân có thể tiếp cận hướng dẫn về cách sử dụng từng loại phân bón phù hợp, hợp lý và hiệu quả hơn trong quá trình canh tác.

Đối với đại lý, QR Code giúp quản lý dòng hàng từ nơi sản xuất đến quá trình phân phối, đồng thời hỗ trợ kiểm soát thời điểm sản xuất, hàng tồn kho và lưu chuyển sản phẩm. Việc số hóa dữ liệu được kỳ vọng giúp đại lý chủ động hơn trong kinh doanh, mua bán và hạn chế rủi ro liên quan đến nguồn gốc hàng hóa.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết, dự án thể hiện cam kết của doanh nghiệp về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm đối với nhà phân phối, đại lý và nông dân.

Theo ông Đông, trong giai đoạn thử nghiệm, Bình Điền sẽ đo lường kết quả bằng dữ liệu thực tế để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trước khi vận hành chính thức.

Ông Ngô Văn Đông hậu kiểm thông tin các sản phẩm đã gắn mã QR.

Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cũng được doanh nghiệp kỳ vọng hỗ trợ chuẩn hóa công tác quản trị, đáp ứng các yêu cầu ngày càng chi tiết của hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Bình Điền xác định chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình sản xuất hiệu quả, minh bạch và giảm phát thải. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành chuyển đổi số tại công ty mẹ.

Với việc mỗi bao phân bón được định danh và có thể truy xuất bằng điện thoại thông minh, Bình Điền đang hướng tới xây dựng chuỗi quản trị khép kín từ nhà máy đến đại lý và người sử dụng cuối cùng. Qua đó, công nghệ số không chỉ phục vụ quản trị doanh nghiệp mà còn trở thành công cụ giúp nông dân nhận diện sản phẩm chính hãng và sử dụng phân bón hiệu quả hơn.