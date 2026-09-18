Vịnh Xanh Ocean City: Vịnh nghỉ dưỡng riêng tư bên sông giữa tâm điểm phồn hoa

Một nơi ở đủ riêng tư để thảnh thơi, đủ kết nối để tận hưởng đời sống đô thị được xem là thước đo đẳng cấp mới và đang trở thành lựa chọn nhiều gia đình thành đạt hướng tới. Tại cửa ngõ phía Bắc Vinhomes Ocean Park 3 (Ocean City), Vịnh Xanh kết hợp kiến trúc Hy Lạp, cảnh quan ven sông và mô hình compound để kiến tạo chất sống nghỉ dưỡng dành cho giới tinh hoa.

Sự riêng tư trở thành thước đo mới của đẳng cấp

Sau những lịch trình dày đặc, điều mà nhiều gia chủ thành đạt tìm kiếm ở ngôi nhà có thể nằm ở khả năng mang lại những buổi chiều không vội vã để ngắm khoảng xanh ngoài cửa, ngồi bên người thân hoặc đi bộ khi nắng đã dịu. Với những gia đình coi trọng chất lượng thời gian, không gian sống vì thế cần đủ riêng để tái tạo năng lượng, đồng thời đủ thuận tiện để mọi nhu cầu thường ngày được đáp ứng.

Vịnh Xanh tại phía Đông Hà Nội được phát triển theo tinh thần ấy. Nằm dọc sông Bắc Hưng Hải, khu Vịnh Xanh có lợi thế cảnh quan mặt nước và vị trí cửa ngõ phía Bắc Vinhomes Ocean Park 3. Dòng sông tạo nên khoảng mở cho không gian sống, mang sự thư thái và khoáng đạt vào bức tranh của một đại đô thị vốn giàu hoạt động và trải nghiệm.

Trên nền cảnh quan đó, kiến trúc Hy Lạp tân cổ điển tạo dấu ấn qua hình khối cân đối, sắc màu thanh nhã và những chi tiết gợi nét trang trọng. Các dãy nhà được đặt trong tổng thể cây xanh, đường nội khu và mặt nước, đem lại cảm nhận về một khu ở có bản sắc, nơi vẻ đẹp kiến trúc đi cùng nhịp sống chậm rãi.

Vị trí dọc sông Bắc Hưng Hải cùng kiến trúc Hy Lạp tạo nên bản sắc nghỉ dưỡng của Vịnh Xanh, Vinhomes Ocean Park 3.

Mô hình compound khép kín tiếp tục củng cố tính riêng tư. Việc kiểm soát tiếp cận khu ở tạo môi trường sinh hoạt biệt lập cho cư dân, đồng thời hình thành một cộng đồng giới hạn. Với những gia đình đề cao sự kín đáo, an toàn và chất lượng môi trường sống, đây là một giá trị khó có được trong những khu đô thị có mật độ hoạt động cao.

Theo quy hoạch sản phẩm, Vịnh Xanh chỉ có 748 căn thấp tầng, gồm biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và shophouse. Cấu trúc này tạo nên một cộng đồng có quy mô xác định, trong đó mỗi loại hình sản phẩm đáp ứng một nhu cầu riêng, từ không gian ở riêng tư đến hoạt động thương mại tại những vị trí phù hợp.

Chất sống nghỉ dưỡng từ những tiện ích ngay khu ở và đặc quyền gần nhà

Bộ ba đảo tiện ích là điểm nhấn trong tổ chức trải nghiệm nội khu Vịnh Xanh, gồm đảo gym ngoài trời, đảo BBQ VIP và đảo hồ bơi. Ba không gian mở ra những cách tận hưởng khác nhau cho cư dân, từ vận động vào buổi sáng, thư giãn bên nước hay sum họp cùng gia đình và bạn bè trong một bữa ăn ngoài trời.

Giá trị của tiện ích nội khu nằm ở khả năng đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào đời sống thường nhật. Khi nơi tập luyện, thư giãn và gặp gỡ chỉ cách nhà một khoảng di chuyển ngắn, những hoạt động vốn cần lên lịch có thể trở thành thói quen. Đó có thể là một buổi vận động sau giờ làm, một chiều bên hồ hay bữa tối cuối tuần cùng người thân.

Đảo gym ngoài trời, đảo BBQ VIP và đảo hồ bơi tạo nên bộ ba không gian vận động, thư giãn và sum họp của Vịnh Xanh.

Trong cơ cấu sản phẩm Vịnh Xanh, 116 căn biệt thự đơn lập mang đến lựa chọn cho chủ nhân đề cao không gian riêng. Diện tích đất điển hình 240 m², diện tích xây dựng điển hình lên tới 399,5 m2, tạo dư địa tổ chức nơi ở rộng rãi và bố trí các khoảng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu gia đình.

Dòng biệt thự song lập gồm 278 căn, với diện tích đất điển hình 126 - 144 m², là lựa chọn cân bằng giữa quy mô không gian và nhu cầu sở hữu. Các gia đình có thể cân nhắc phương án bố trí phòng riêng, nơi làm việc và khu quây quần, để từng thành viên có khoảng riêng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi.

Liền kề và shophouse bổ sung những lựa chọn khác cho cộng đồng. Nhà phố đáp ứng nhu cầu an cư trong môi trường đồng bộ, còn các sản phẩm thương mại tại vị trí phù hợp có thể tiếp cận nhu cầu dịch vụ. Sự phân bố các loại hình góp phần tạo nên một khu ở vừa có đời sống riêng, vừa kết nối với hoạt động chung.

Biệt thự Vịnh Xanh kết hợp không gian ở riêng tư với cảnh quan đồng bộ và hệ tiện ích all-in-one của Ocean City.

Giá trị và chất sống nghỉ dưỡng của Vịnh Xanh còn nằm ở vị trí trong Ocean City. Từ Vịnh Xanh, Đại lộ Bốn Mùa và Đại lộ Hừng Đông mở hướng kết nối nhanh chóng tới các siêu tiện ích trong “thành phố điểm đến” phía Đông Thủ đô. Cư dân có thể lựa chọn vui chơi tại VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, mua sắm ở Vincom Mega Mall, trải nghiệm ẩm thực tại Grand World, chăm sóc sức khỏe tại Vinmec Ocean Park 2 rồi trở về nhịp sinh hoạt riêng bên sông.

Sự kết hợp ấy làm nên sức hấp dẫn của Vịnh Xanh: có một thế giới phong phú để khám phá và một chốn riêng để trở về. Với gia đình thành đạt, sở hữu ngôi nhà tại đây còn là lựa chọn cách sử dụng thời gian, dành nhiều hơn cho sự thư thái, cho người thân và những niềm vui bền lâu. Đó cũng là tinh thần của một vịnh nghỉ dưỡng dành cho giới tinh hoa ngay trong Ocean City

