Hạ tầng Đà Nẵng “cất cánh”: Mô hình bất động sản nào đón đầu dòng tiền?

Định hướng nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo mô hình TOD đang mở thêm dư địa phát triển cho Nam Đà Nẵng. Tọa lạc trên đại lộ Trường Sa, kề biển, liền kề sân gôn và kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế, Newtown Diamond hội tụ nền tảng của một tài sản sở hữu lâu dài, đáp ứng nhu cầu sử dụng và khai thác dài hạn.

Metro mở rộng hành lang tăng trưởng phía Nam Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nghiên cứu mạng lưới 16 trục đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 240 km, kết nối cảng biển, khu thương mại tự do, sân bay quốc tế, trung tâm thành phố với Hội An, Tam Kỳ và sân bay Chu Lai. Trong đó, tuyến kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai được xác định là một trong những hướng ưu tiên, từng bước hình thành chuỗi đô thị, kinh tế và du lịch liên kết trong toàn vùng.

Vị trí hiếm có “mặt biển - kề sân gôn - kết nối đại lộ”, tâm điểm quy hoạch phát triển đô thị mang lại giá trị gia tăng bền vững cho Newtown Diamond

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, khu vực phía Nam giữ vai trò quan trọng trong kết nối trung tâm thành phố với Điện Bàn, Hội An và Chu Lai, đồng thời hội tụ nhiều động lực phát triển gồm logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch sinh thái và hạ tầng giao thông chiến lược.

Ở góc nhìn quy hoạch, ông Nguyễn Cửu Loan, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng, cho rằng đường sắt đô thị sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực lên giao thông đường bộ và tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới theo chuỗi kết nối xuyên suốt.

Newtown Diamond đón đầu động lực tăng trưởng

Newtown Diamond được định hướng trở thành không gian sống nghỉ dưỡng hiện đại giữa tâm điểm du lịch và giải trí của Đà Nẵng, đón đầu xu hướng đầu tư . Sở hữu vị trí trên trục ven biển Đà Nẵng – Hội An cùng lợi thế kết nối hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp gồm sân golf Legend Danang Golf Resort và resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, dự án được kỳ vọng kiến tạo phong cách sống năng động, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác đầu tư.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế mang lại lợi thế khai thác cho Newtown Diamond.

Newtown Diamond đồng thời được phát triển theo mô hình sống nghỉ dưỡng tích hợp. Các tiện ích như Sky Bar & Café, vườn trên cao, bể bơi chân mây, vườn BBQ, sân tập yoga, vườn thiền và khu gym ngoài trời mang đến không gian trải nghiệm thư giãn và tái tạo năng lượng. Trong khi đó, tuyến phố thương mại, sân thể thao đa năng, khu vui chơi và các dịch vụ cao cấp khác góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Với pháp lý sở hữu lâu dài, các căn hộ tại đây đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ an cư, nghỉ dưỡng cuối tuần đến sở hữu ngôi nhà thứ hai. Do đó, chủ sở hữu cũng có thể chủ động xây dựng kế hoạch khai thác lưu trú phù hợp với nhu cầu thị trường.

Dòng tiền hướng về bất động sản có khả năng khai thác thực

Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khẩu vị của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng có sự dịch chuyển. Bên cạnh tiềm năng tăng giá, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những tài sản có khả năng khai thác thực, có vị trí thuận lợi, quyền sở hữu lâu dài, nguồn cầu từ hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng.

Newtown Diamond tọa lạc tại tâm điểm du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao hút khách

Sở hữu lợi thế khi nằm trong tâm điểm của hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao tại Đà Nẵng cùng hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí và tiện ích, Newtown Diamond hướng đến mở rộng dư địa sử dụng và khai thác trong nhiều thời điểm của năm. Đây cũng là những yếu tố góp phần định hình giá trị tài sản trên nền tảng nhu cầu thực, thay vì chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá.

Với lợi vị trí trung tâm, liền kề sân gôn, kết nối quần thể nghỉ dưỡng quốc tế và sở hữu hệ tiện ích tích hợp, Newtown Diamond đang đặt nền tảng cho một tài sản có giá trị sử dụng thực và khả năng tích lũy dài hạn tại Nam Đà Nẵng.