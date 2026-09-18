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Cần Thơ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 300 căn hộ giữa trung tâm

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Ninh Kiều có diện tích hơn 2.500m², tổng mức đầu tư gần 570 tỷ đồng. Xây dựng toà nhà chung cư gồm 2 tầng hầm và 25 tầng nổi, tổng hơn 300 căn hộ.

Sáng 18/9, Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ chính thức khởi công. Dự án được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư tháng 7/2026.

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Phối cảnh dự án.

Dự án tọa lạc tại đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, diện tích hơn 2.500m², tổng mức đầu tư khoảng 568 tỷ đồng; bao gồm 2 tầng hầm và 25 tầng nổi, các hạng mục nhà ở (308 căn hộ nhà ở xã hội), thương mại - dịch vụ...

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, tạo cơ hội để người dân thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách có nơi ở ổn định.

Ông Hùng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thi công đúng tiến độ, không để công trình kéo dài hoặc gián đoạn do nguyên nhân chủ quan.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, các sở ngành liên quan công khai, minh bạch việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội; bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện và giá bán. Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, môi giới trái phép, thu tiền sai quy định hoặc phát sinh khiếu nại.

Cảnh Kỳ
#nhà ở xã hội #Cần Thơ #dự án bất động sản #Ninh Kiều #phát triển đô thị

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