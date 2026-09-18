Dòng vốn nước ngoài quay lại thị trường bất động sản, mô hình mới

TPO - Cùng với sự trở lại của dòng vốn quốc tế, cấu trúc giao dịch cũng trở nên đa dạng hơn. Các giao dịch chuyển nhượng một phần quyền sở hữu ở mức cao, trong khi các hình thức hợp tác đầu tư và liên doanh xuất hiện rõ hơn.

Sử dụng mô hình liên doanh

Theo báo cáo của Savills, từ bất động sản công nghiệp đến nhà ở, một số dự án quy mô lớn tại Việt Nam cho thấy cách mô hình liên doanh được sử dụng để kết nối nguồn vốn quốc tế với năng lực triển khai tại địa phương.

Chẳng hạn, Warburg Pincus và Becamex IDC thành lập BW Industrial Development với cam kết đầu tư ban đầu hơn 200 triệu USD. Tại thời điểm ra mắt, BW sở hữu hơn 2 triệu m2 quỹ đất công nghiệp tại các thị trường trọng điểm ở miền Bắc và miền Nam. Liên doanh này hiện kiểm soát hơn 3,8 triệu m2 quỹ đất tại các khu kinh tế và công nghiệp trọng điểm trên cả nước.

Hoạt động đầu tư bất động sản toàn cầu từ năm 2020 đến nay.

Một mô hình khác đang được mở rộng từ bất động sản công nghiệp sang nhà ở là hợp tác giữa Frasers Property và GELEX Infrastructure. Hai bên đã cùng phát triển 5 dự án công nghiệp và logistics tại Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên, với tổng diện tích khoảng 100 ha.

Hồi tháng Hai, hai bên công bố thỏa thuận có điều kiện về một liên doanh mới, trong đó Frasers Property dự kiến nắm 51% và GELEX Infrastructure nắm 49%. Liên doanh được định hướng tìm kiếm các cơ hội phát triển bất động sản tại Việt Nam, bao gồm nhà ở, với dự án đầu tiên là khu đô thị phức hợp ANmaison tại Hải Phòng, với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ. Một dự án khác là khu đô thị tích hợp quy mô 113 ha tại Đồng Nai cũng nằm trong danh mục dự kiến phát triển của liên doanh.

Đáng chú ý, diễn biến tại Việt Nam xuất hiện trong bối cảnh hoạt động đầu tư bất động sản tại châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi. Theo báo cáo Savills Global Capital Markets quý II/2026, tổng giá trị đầu tư bất động sản tại khu vực đạt 46 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trên toàn cầu, giá trị đầu tư đạt khoảng 250 tỷ USD, tăng 13% theo năm.

Dòng vốn xuyên biên giới cũng chiếm tỷ trọng lớn hơn. Trong nửa đầu năm 2026, nhà đầu tư xuyên biên giới chiếm 35% tổng giá trị mua vào tại châu Á - Thái Bình Dương, tăng 28% cùng kỳ năm trước.

Đa dạng hình thức

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, cùng với sự trở lại của dòng vốn quốc tế, cấu trúc giao dịch cũng trở nên đa dạng hơn. Savills ghi nhận các giao dịch chuyển nhượng một phần quyền sở hữu ở mức cao, trong khi các hình thức hợp tác đầu tư và liên doanh xuất hiện rõ hơn, từ các dự án nhà ở và danh mục tài sản đến các thương vụ doanh nghiệp và nền tảng trung tâm dữ liệu trong khu vực.

“Thay vì chỉ mua toàn bộ một tài sản, nhà đầu tư có thể tham gia vào một dự án phát triển, danh mục tài sản hoặc nền tảng đầu tư cùng đối tác. Điều này cho phép các bên lựa chọn mức độ tham gia và phân bổ nguồn lực phù hợp với từng chiến lược đầu tư”, ông Matthew Powell nói.

Cùng với sự trở lại của dòng vốn quốc tế, cấu trúc giao dịch cũng trở nên đa dạng hơn.

Tại Việt Nam, lựa chọn cấu trúc đầu tư có ý nghĩa quan trọng khi một dự án có thể đồng thời yêu cầu quỹ đất, nền tảng pháp lý rõ ràng, năng lực phát triển, hiểu biết thị trường và khả năng vận hành.

Đối với nhà đầu tư quốc tế, hợp tác với một đối tác tại địa phương có thể bổ sung những năng lực cần thiết để đưa một cơ hội đầu tư vào triển khai thực tế. Ngược lại, với doanh nghiệp trong nước, liên doanh tạo thêm một phương thức tiếp cận nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế bên cạnh chuyển nhượng tài sản hoặc mua bán doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cấu trúc hợp tác chỉ là một phần của quyết định đầu tư. Ông Matthew Powell nhìn nhận, từ thực tế làm việc với các nhà đầu tư, Savills nhận thấy vấn đề đầu tiên họ xem xét thường là mức độ rõ ràng về pháp lý, sự tuân thủ pháp luật của dự án và khả năng triển khai phương án đầu tư trên khu đất đó.

“Mỗi thương vụ có mục tiêu và cấu trúc riêng, vì vậy không có một mô hình hợp tác phù hợp cho mọi dự án. Với liên doanh, điểm đáng chú ý là khả năng kết hợp những nguồn lực khác nhau trong cùng một cơ hội đầu tư, từ nguồn vốn, quỹ đất đến kinh nghiệm phát triển và hiểu biết thị trường”, ông Matthew Powell nói.