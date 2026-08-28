Bất động sản Hà Nội đang chuyển tiếp, chu kỳ mới

TPO - Thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp khi các yếu tố ngắn hạn và dài hạn cùng tác động đến quyết định của người mua. Trong ngắn hạn, khả năng chi trả vẫn là thách thức lớn nhất khi mặt bằng giá nhà ở duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung vừa túi tiền còn hạn chế.

Lực đẩy từ hạ tầng

Theo Savills, giai đoạn 2026 - 2027 được kỳ vọng sẽ ghi nhận tác động rõ nét từ việc hoàn thiện các tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 4 cùng nhiều cây cầu mới như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà.

Đến giai đoạn 2028 - 2029, lợi ích từ hạ tầng sẽ tiếp tục lan tỏa sang các cực tăng trưởng phía Tây, Tây Nam và phía Nam. Xa hơn tới năm 2030, khi các tuyến metro, Vành đai 5 và định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hiện thực hóa, các khu vực ngoài trung tâm được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế, qua đó tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển trong dài hạn.

Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang dần thành hình. Ảnh: Trọng Tài.

Với việc Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng, nhu cầu bất động sản được thúc đẩy trong ngắn hạn, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Các dự án hạ tầng trọng điểm cũng mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills Hà Nội cho biết, tác động của hạ tầng đã bắt đầu thể hiện rõ trong diễn biến giá và sức hấp thụ của một số khu vực. Savills ghi nhận, các dự án nằm dọc tuyến metro số 2A và metro số 3 có mức điều chỉnh giá thấp hơn mặt bằng chung của thị trường, cho thấy lợi thế kết nối đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của bất động sản nhà ở.

Đồng thời, việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên cũng đang mở rộng phạm vi lựa chọn nhà ở của người dân và thúc đẩy sự cạnh tranh nguồn cung giữa các địa phương lân cận.

Nửa đầu năm 2026, nguồn cung căn hộ mới tại Hưng Yên đạt quy mô tương đương Hà Nội, trong khi lượng giao dịch đạt khoảng 90% so với thị trường Thủ đô. Trong thời gian tới, lợi thế cạnh tranh này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được củng cố nhờ sự hoàn thiện của các tuyến Vành đai 3,5, Vành đai 4 cùng hàng loạt công trình kết nối như cầu Thượng Cát, Hồng Hà, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Theo nghiên cứu của Savills, nguồn cung nhà ở tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới nhờ sự tham gia của các đại đô thị mới cùng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường. Đối với phân khúc căn hộ, dự kiến có 22 dự án mới mở bán trong thời gian còn lại của năm, cung cấp khoảng 13.700 căn hộ ra thị trường.

Ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề, nguồn cung tương lai được đánh giá tích cực khi đến từ cả các dự án hiện hữu và các dự án mới. Savills dự báo gần 6.000 căn sẽ được mở bán trong phần còn lại của năm 2026, tiếp theo là khoảng 28.000 căn trong giai đoạn 2027-2029.

Giai đoạn chuyển tiếp

Bà Đỗ Thị Thu Hằng cho biết, thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp khi các yếu tố ngắn hạn và dài hạn cùng tác động đến quyết định của người mua. Trong ngắn hạn, khả năng chi trả vẫn là thách thức lớn nhất khi mặt bằng giá nhà ở duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung vừa túi tiền còn hạn chế.

“Điều này khiến thanh khoản trên thị trường căn hộ và nhà ở thấp tầng có xu hướng chậm lại so với giai đoạn trước. Bên cạnh yếu tố lãi suất và tín dụng, việc hàng loạt quy hoạch và dự án hạ tầng lớn được công bố cũng khiến nhiều người mua có tâm lý thận trọng hơn, dành thời gian đánh giá những thay đổi về kết nối và tiềm năng phát triển của từng khu vực trước khi đưa ra quyết định”, bà Hằng nói.

Khi hạ tầng được hoàn thiện, quỹ đất phát triển sẽ được mở rộng theo, tạo cơ hội hình thành các khu đô thị quy mô lớn với cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn.

Trong dài hạn, chuyên gia của Savills cho rằng thị trường đang xuất hiện những nền tảng tích cực cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Quy hoạch Thủ đô, quá trình mở rộng không gian đô thị cùng việc đẩy nhanh triển khai các tuyến vành đai, cầu và hệ thống giao thông kết nối đang tạo điều kiện để Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực, mở rộng ra nhiều khu vực ngoài trung tâm.

Khi hạ tầng được hoàn thiện, quỹ đất phát triển sẽ được mở rộng theo, tạo cơ hội hình thành các khu đô thị quy mô lớn với cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn, thay vì tập trung chủ yếu vào các khu vực lõi như trước đây.

Đồng thời, sự quan tâm ngày càng lớn đối với nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền và đặc biệt là nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ giúp thị trường phục vụ tốt hơn nhu cầu ở thực của người dân.

“Việc mở rộng quỹ đất, triển khai các dự án quy mô lớn và định hướng tín dụng riêng cho các phân khúc này có thể tạo thêm nguồn cung cho những nhóm đối tượng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở. Trong tương lai, các mô hình phát triển tích hợp giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu dân cư, đồng thời góp phần hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở Hà Nội”, bà Hằng nói.