Vinhomes Green Paradise đưa thể thao và vận động vào nhịp sống hàng ngày của siêu đô thị

Một giải đấu lớn không khép lại sau màn về đích hay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mà tiếp nối trong những đêm lưu trú, các cuộc gặp gỡ ngoài sân đấu và trải nghiệm khiến du khách muốn trở lại. Tại TP.HCM, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đang mở ra một mô hình điểm đến khác biệt khi đưa vận động thể thao đỉnh cao cùng các sự kiện tranh tài tầm cỡ quốc tế vào cấu trúc sống thường nhật, từ đó kiến tạo một thiên đường sống khỏe giữa thiên nhiên nguyên bản.

Thiên nhiên rừng - biển - hồ tạo phông nền khác biệt cho hệ sinh thái thể thao và sự kiện tại Vinhomes Green Paradise.

Nơi luyện tập hàng ngày của cư dân cũng là đấu trường của vận động viên quốc tế

Một điểm đến thể thao tầm cỡ thế giới được đánh giá bằng năng lực quy hoạch tích hợp và khả năng phục vụ các sự kiện quy mô quốc tế. Năng lực này tại siêu đô thị ESG++ đã được kiểm chứng qua sự kiện VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, quy tụ 5.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài.

Tận dụng đại lộ rộng tới 120m kết nối không gian siêu đô thị biển thoáng đãng kề cận Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng Sác 75.000 ha, giải chạy đã kiến tạo nên cung đường “xuyên rừng chạm biển” độc nhất vô nhị. Đây chính là minh chứng trực quan cho thấy địa thế Cần Giờ không chỉ làm đẹp đường đua, mà đã trở thành phần hồn của trải nghiệm và mở ra tiềm năng tổ chức những lễ hội thể thao tầm cỡ thế giới.

Hạ tầng Vinhomes Green Paradise đủ sức đáp ứng những giải thi đấu thể thao quốc tế

Bên cạnh các đường chạy marathon ngoài trời, hạ tầng thể thao nội khu được đầu tư quy mô và bài bản. Tổ hợp Sportia Complex rộng khoảng 3 ha phục vụ đa môn, từ bóng đá mini, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông đến boxing và eSports.

Liền kề đó là Sports District quy mô 8 ha với cụm 60 sân tennis, pickleball và padel hiện đại. Sự kết hợp giữa các bộ môn truyền thống và xu hướng mới mang tính kết nối cao, tạo điều kiện hình thành các học viện đào tạo, giải phong trào lẫn tuần lễ thi đấu chuyên nghiệp

Cụm 60 sân tại Sports District mở ra dư địa hình thành các giải đấu nhiều cấp độ và cộng đồng người chơi quốc tế.

Hệ sinh thái thể thao tiếp tục hoàn thiện với tổ hợp 2 sân golf 18 hố tổng quy mô 155 ha. Hai phong cách thiết kế khác nhau tạo điều kiện xây dựng lịch giải đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và đem đến lý do để golfer trở lại nhiều lần.

Trong khi đó, Paradise Lagoon 800 ha bổ sung một “nhà thi đấu ngoài trời” đặc biệt cho SUP, kayak, bơi... Cùng 50 km đường xe đạp và khoảng 900 km đường dạo theo quy hoạch, thể thao được kéo ra khỏi công trình khép kín để đi xuyên qua mặt nước, công viên và cảnh quan ven biển.

Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với các sự kiện thể thao hiện đại - nơi khán giả không còn chỉ muốn ngồi trên khán đài và rời đi sau trận đấu. Họ tìm kiếm một ngày hội trọn vẹn với thi đấu, trình diễn, ẩm thực, mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh ấy, địa thế rừng - biển - hồ tại Vinhomes Green Paradise trở thành một phần của trải nghiệm bên trong các sự kiện, các cuộc tranh tài.

Đến vì một giải đấu, ở lại vì cả hệ sinh thái trọn vẹn

Sức hút dài hạn của Vinhomes Green Paradise không chỉ đến từ khả năng tổ chức một sự kiện lớn, mà từ hệ sinh thái có thể tiếp nối trải nghiệm sau giải đấu. Vận động viên có không gian hồi phục bên biển hồ; gia đình có thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; chuyên gia và khách mời tiếp cận hệ thống lưu trú, thương mại và dịch vụ đẳng cấp quốc tế ngay trong lòng siêu đô thị.

Khi lịch sự kiện được nối tiếp quanh năm, dòng khách cũng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một mùa cao điểm. Một giải golf, tuần lễ thể thao quần vợt, giải chạy ven biển hay sự kiện thể thao dưới nước có thể lần lượt tạo nên nhịp hoạt động liên tục.

Đặc biệt, việc nhiều bộ môn cùng hiện diện cho phép Vinhomes Green Paradise hướng tới mô hình lễ hội thể thao thay vì những giải đấu riêng lẻ. Một sự kiện có thể được mở rộng thành chuỗi hoạt động gồm thi đấu chuyên nghiệp, giao lưu cộng đồng, lớp hướng dẫn, triển lãm thiết bị và trải nghiệm dành cho gia đình. Không gian thể thao nhờ đó trở thành nơi gặp gỡ của vận động viên, thương hiệu, chuyên gia và những cộng đồng có chung sở thích.

Khi thể thao trở thành nhịp sống thường nhật, khoảng cách giữa một điểm đến sự kiện và một nơi đáng sống sẽ được xóa nhòa.

Tuy nhiên, giá trị sâu hơn thuộc về cư dân. Thay vì chỉ theo dõi những cuộc tranh tài quốc tế qua màn hình hoặc phải di chuyển xa để tham dự, họ có thể sống ngay trong nhịp vận động ấy: sáng đạp xe bên mặt nước, chiều chơi padel, cuối tuần xem giải golf hay đưa con tới các lớp huấn luyện.

Trẻ em lớn lên trong môi trường coi thể thao là thói quen; người trưởng thành có thêm không gian duy trì sức khỏe và mở rộng quan hệ; người cao tuổi vẫn tìm được hình thức vận động phù hợp giữa thiên nhiên. Từ đó, thể thao sẽ trở thành chất xúc tác hình thành cộng đồng năng động, khỏe mạnh.

Nơi rừng xanh, biển lớn và đại hồ gặp nhau, các sự kiện thể thao không còn là khoảnh khắc diễn ra theo lịch mà trở thành một phần của nhịp sống. Từ đó, đặc quyền của cư dân Vinhomes Green Paradise không chỉ là ở gần những sân đấu lớn, mà được sống mỗi ngày trong một cộng đồng yêu thích vận động và tập luyện thể thao.