Ngày càng sầm uất, Vinhomes Royal Island giải bài toán sống tiện nghi, kinh doanh thực, không cần chờ đợi

Sinh khí của một đô thị được cảm nhận rõ nhất qua các tuyến phố đông đúc người qua lại, không gian công cộng thường xuyên sáng đèn sự kiện và các mặt bằng thương mại tấp nập khách ra vào. Tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), nhịp vận hành sôi động mỗi ngày đang định hình một trung tâm mới trên đảo Vũ Yên, nơi cư dân có thể tận hưởng hệ tiện ích hiện hữu, còn chủ sở hữu bất động sản thương mại có cơ sở khai thác dòng khách ngay từ hiện tại.

Phố đi bộ ven sông đã đi vào vận hành, trở thành tâm điểm giao lưu, giải trí và kết nối thương mại trên đảo Vũ Yên.﻿

Dòng khách thực tạo sức sống thương mại

Sức sống của một đô thị thường được tạo nên từ hai nguồn cầu song hành: cư dân nội khu với nhu cầu tiêu dùng thường nhật và du khách đến vui chơi, giải trí, trải nghiệm. Vinhomes Royal Island sở hữu trọn vẹn cả hai lớp cầu này nhờ cộng đồng cư dân đã về ở ổn định và đang tăng trưởng mỗi ngày, cùng hệ thống đại tiện ích triệu đô đã đi vào hoạt động.

Sức hút mạnh mẽ của đảo Vũ Yên trước hết được tạo dựng bởi bộ sưu tập đại tiện ích biểu tượng quy mô hàng đầu khu vực: công viên giải trí VinWonders 20 ha với đa tầng trải nghiệm; sân golf 36 hố rộng 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia 30 ha chuyên nghiệp cùng bến du thuyền Royal Marina 10 ha sở hữu hơn 300 bến đỗ sang trọng. Những “thỏi nam châm” này giữ vai trò kích hoạt dòng khách du lịch, giải trí và trải nghiệm đổ về đại đô thị suốt bốn mùa.

Sau khi đặt chân lên đảo, hành trình trải nghiệm của du khách được nối dài bởi hệ thống thương mại - dịch vụ với “xương sống” là tuyến phố đi bộ ven sông dài 2,5 km, kết hợp chuỗi shophouse và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall. Cảnh quan mặt nước, quảng trường, các dãy nhà phố và những tuyến phố thương mại theo chủ đề đan xen tạo mở ra không gian hoạt động đa dạng từ sáng tới đêm cho du khách, từ dạo bộ, thưởng thức ẩm thực đến tham gia các lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Chính nhờ sức hút đó nên đến nay, Vinhomes Royal Island ghi nhận trung bình 20.000-30.000 lượt khách trải nghiệm mỗi ngày, thậm chí có thể bùng nổ lên 80.000-100.000 lượt khách vào các dịp lễ hội cao điểm.

Với các chủ sở hữu shophouse, sự hiện diện của dòng khách thực tế tạo điều kiện để quan sát trực tiếp luồng di chuyển, nhu cầu tiêu dùng và khung giờ hoạt động trước khi lựa chọn mô hình kinh doanh. Mua sắm, ẩm thực cùng các hoạt động văn hóa ven sông liên tục bổ sung lý do để khách đến, sử dụng dịch vụ và quay lại, duy trì nhịp giao thương từ ngày thường đến những mùa lễ hội.

Sức hút an cư từ hệ sinh thái sống sang trọn vẹn

Song hành cùng nhịp giao thương ngày càng sôi động, Vinhomes Royal Island mở ra không gian an cư dành cho những gia đình tìm kiếm sự riêng tư, sang trọng nhưng vẫn muốn giữ kết nối với hệ tiện ích đô thị.

Đối với người mua ở thực, sự hiện hữu của đời sống đô thị được cảm nhận rõ nhất khi các nhu cầu thiết yếu sau khi nhận nhà được đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng. Tại Vinhomes Royal Island, hạ tầng đã hoàn thiện tới 90%, cùng hệ thống giao thông, cảnh quan cây xanh và các khu nhà ở đã thành hình. Cư dân dọn về ở có thể kết nối tới trường học Vinschool, phòng khám quốc tế Vinmec và TTTM Vincom ngay trên đảo.

Giá trị sống thực ấy được khẳng định bởi tốc độ gia tăng nhanh chóng của cộng đồng cư dân khi đến nay đô thị đảo đã đón 2.500 người về sinh sống ổn định. Quy mô dự kiến tăng lên 7.000 người vào cuối năm 2026.

Vinhomes Royal Island sở hữu lợi thế là đô thị hiện hữu, có cư dân ở thực với nhịp sống ngày càng sôi động

Khi hạ tầng đã tạo khung, cư dân tạo ra nhu cầu tiêu dùng và hệ tiện ích, phố thương mại cùng chuỗi sự kiện liên tục bổ sung dòng khách, Vinhomes Royal Island đang hình thành một hệ sinh thái có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sống và kinh doanh trong thực tế.

Với người mua nhà để ở, đó là cơ hội tiếp cận một không gian sống đã có diện mạo và nhịp vận hành rõ nét. Với người mua bất động sản thương mại, đó là khả năng quan sát và khai thác trên nền dòng khách, cộng đồng cư dân và hệ tiện ích đang hiện hữu. Đảo thượng lưu Vũ Yên vì thế đang dần khẳng định vị thế của một trung tâm sống, trải nghiệm và giao thương sầm uất mới giữa lòng thành phố Cảng

