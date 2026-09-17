Hà Nội sắp đấu giá loạt khu đất làm dự án nhà ở, có khu khởi điểm hơn nghìn tỷ

TPO - Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu đất ở các xã, phường trên địa bàn để thực hiện các dự án nhà ở thấp tầng, nhà ở liền kề và chung cư. Trong đó, khu đất tại xã Đông Anh có giá khởi điểm hơn 1.164 tỷ đồng.

Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia vừa thông báo đấu giá tài sản của UBND phường Long Biên.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại ô quy hoạch CT1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, TP Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại ô quy hoạch CT1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên có giá khởi điểm 778 tỷ đồng.

Khu đất có tổng diện tích 8.956 m², trong đó 6.495 m² là đất ở chia lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thấp tầng. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng 75 căn nhà ở thấp tầng, quy mô 5 tầng.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 778 tỷ đồng. Tiền đặt trước được quy định ở mức 155,6 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 17/10.

Tại xã Phù Đổng, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cũng vừa thông báo đấu giá tài sản của UBND xã Phù Đổng.

Theo đó, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở liền kề để bán tại các khu đất PD2, PD3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm trước đây, nay thuộc xã Phù Đổng.

Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 7.039 m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 209 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng 9/10.

Trước đó, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản của UBND xã Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư, nhà ở thấp tầng và công trình công cộng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất A5, xã Đông Anh.

Khu đất có tổng diện tích khoảng 32.165 m². Trong đó, khoảng 6.329 m² được quy hoạch làm đất ở liền kề; 5.771 m² đất xây dựng nhà ở chung cư cao 12 tầng; diện tích còn lại khoảng 20.064 m² là đất công cộng đô thị, dự kiến phục vụ các công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn...

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 1.164 tỷ đồng, tiền đặt trước gần 233 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 7/10 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Đông Anh.

Được biết, cả 3 phiên đấu giá trên bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.