Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội sắp đấu giá loạt khu đất làm dự án nhà ở, có khu khởi điểm hơn nghìn tỷ

Đình Phong

TPO - Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu đất ở các xã, phường trên địa bàn để thực hiện các dự án nhà ở thấp tầng, nhà ở liền kề và chung cư. Trong đó, khu đất tại xã Đông Anh có giá khởi điểm hơn 1.164 tỷ đồng.

Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia vừa thông báo đấu giá tài sản của UBND phường Long Biên.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại ô quy hoạch CT1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, TP Hà Nội.

dau-gia-dat-co-linh.jpg
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại ô quy hoạch CT1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên có giá khởi điểm 778 tỷ đồng.

Khu đất có tổng diện tích 8.956 m², trong đó 6.495 m² là đất ở chia lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thấp tầng. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng 75 căn nhà ở thấp tầng, quy mô 5 tầng.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 778 tỷ đồng. Tiền đặt trước được quy định ở mức 155,6 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 17/10.

Tại xã Phù Đổng, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cũng vừa thông báo đấu giá tài sản của UBND xã Phù Đổng.

Theo đó, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở liền kề để bán tại các khu đất PD2, PD3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm trước đây, nay thuộc xã Phù Đổng.

Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 7.039 m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 209 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng 9/10.

Trước đó, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản của UBND xã Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư, nhà ở thấp tầng và công trình công cộng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất A5, xã Đông Anh.

Khu đất có tổng diện tích khoảng 32.165 m². Trong đó, khoảng 6.329 m² được quy hoạch làm đất ở liền kề; 5.771 m² đất xây dựng nhà ở chung cư cao 12 tầng; diện tích còn lại khoảng 20.064 m² là đất công cộng đô thị, dự kiến phục vụ các công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn...

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 1.164 tỷ đồng, tiền đặt trước gần 233 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 7/10 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Đông Anh.

Được biết, cả 3 phiên đấu giá trên bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Đình Phong
#Đấu giá đất #dự án #chủ đầu tư #khu đất đấu giá #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe