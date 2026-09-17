Thêm lựa chọn di chuyển, thêm dư địa giá trị cho bất động sản

Hai tuyến metro số 8 và 14 được Hà Nội khởi công tháng 6/2026, kết nối Hòa Lạc - Dương Xá và cầu Thăng Long - Gia Lâm, dự kiến hoàn thành năm 2030. Từ thêm một phương thức di chuyển đến mở rộng dư địa kinh doanh, mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn với nhà ga cố định đang bổ sung một lớp kết nối mới cho phía Đông Thủ đô, qua đó thay đổi phương thức di chuyển của người dân cũng như giá trị của bất động sản tại Ocean City.

Từ khoảng cách tính bằng kilomet đến khả năng dự báo hành trình

Trong nhiều năm, khoảng cách tới trung tâm là một trong những tiêu chí đầu tiên khi chọn nhà. Tuy nhiên, với các gia đình trẻ có lịch làm việc, học tập và sinh hoạt phân tán, số kilomet không còn phản ánh đầy đủ chất lượng kết nối. Điều quan trọng hơn là mất bao lâu để di chuyển, thời gian có dễ dự báo và có phương án thay thế khi giao thông thay đổi hay không.

Đặc biệt, khi quy mô đô thị ngày càng lớn, mạng đường bộ cần được bổ sung bằng phương thức vận tải công cộng có năng lực chuyên chở cao. Metro là cánh cửa mở thêm lớp kết nối đó.

Với hành lang và hệ thống ga cố định, người sử dụng có thể chủ động về lịch trình. Nhờ đó, metro sẽ giúp chia sẻ áp lực cho mạng lưới hạ tầng hiện hữu và mở thêm lựa chọn di chuyển.

Tại Hà Nội, câu chuyện metro đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tầm nhìn dài hạn sang chương trình đầu tư, xây dựng cụ thể. Ngoài 2 tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và 3.1 (Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao), tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km.

Mạng lưới này sẽ kết nối các đầu mối quan trọng, như sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Cổ Loa và Vinhomes Ocean Park. Phía Đông vì thế đang được đặt vào cấu trúc giao thông công cộng quy mô lớn của Thủ đô.

Sơ đồ 5 tuyến metro Hà Nội khởi công tháng 6/2026, trong đó tuyến số 8 kết nối từ Hoà Lạc qua Ocean City tới Dương Xá và tuyến 14 kết nối cầu Thăng Long tới Gia Lâm (Ảnh: VTV)

Trong đó, tuyến số 8 dài 91 km có lộ trình Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá. Tuyến số 14 dài 32 km, kết nối từ cầu Thăng Long tới Vinhomes Ocean Park. Hai tuyến metro mở thêm lựa chọn di chuyển cho cư dân, đồng thời tăng khả năng tiếp cận Ocean City từ nhiều khu vực của Hà Nội.

Thêm lựa chọn di chuyển, thêm dư địa giá trị cho bất động sản

Với cư dân đại đô thị phía Đông Thủ đô, giá trị của metro không tách rời khỏi hệ tiện ích tại nơi ở. Khi trường học, đại học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại và không gian vui chơi đã vận hành, nhiều nhu cầu thường nhật có thể được đáp ứng ngay trong khu đô thị. Khi đó, metro đảm nhiệm vai trò kết nối các hành trình dài hơn tới nơi làm việc, các đầu mối giao thông hoặc những trung tâm chuyên biệt khác.

Mô hình này tạo nên hai tầng di chuyển: các chuyến đi ngắn có thể thực hiện bằng đi bộ, xe đạp, xe buýt nội khu hoặc phương tiện cá nhân. Những hành trình liên khu vực có thêm metro, xe buýt và mạng đường bộ. Cư dân vừa có thể giải quyết phần lớn nhu cầu trong không gian sống của mình, vừa dễ dàng tiếp cận phần còn lại của thành phố khi cần.

Đây cũng là logic của mô hình đô thị đa trung tâm mà Hà Nội đang theo đuổi. Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 định hướng phân bổ lại dân cư, dịch vụ và việc làm, đồng thời phát triển các cực đô thị gắn với giao thông công cộng. Khi đó, “trung tâm” không còn chỉ là một điểm duy nhất trên bản đồ. Mỗi khu vực, như Ocean City, đều có thể đảm nhiệm những nhóm chức năng riêng và được liên kết bằng mạng vận tải sức chở lớn.

Oean City với hệ tiện ích và các điểm đến đã vận hành tạo nền tảng cho mô hình sống đa trung tâm

Với người mua để ở, giá trị lớn nhất của hạ tầng giao thông đa phương thức nằm ở quyền được lựa chọn. Ô tô phù hợp khi cần sự riêng tư; xe buýt thuận tiện cho trung chuyển; metro có lợi thế khi ưu tiên tính ổn định. Nhiều phương án hơn cũng đồng nghĩa gia đình có thêm khả năng thích ứng khi nơi làm việc, trường học hay nhịp sinh hoạt thay đổi trong nhiều năm.

Với thương mại - dịch vụ, nhà ga giao thông công cộng có thể mở rộng nguồn khách cho khu vực. Khi 5 tuyến metro hoàn thành vào 2030, hành trình từ mọi hướng của Hà Nội tới Ocean City sẽ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hàng triệu cư dân Thủ đô có thể dễ dàng tới “thành phố biển” phía Đông để vui chơi, mua sắm, tham gia sự kiện, lễ hội, nghỉ dưỡng.

Vịnh Xanh tại Ocean City nằm trong quỹ căn thấp tầng cuối cùng trực tiếp từ chủ đầu tư

Sự gia tăng lưu lượng khách hàng là nền tảng quan trọng giúp các mô hình F&B, bán lẻ, lưu trú, thể thao, giải trí và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mở rộng doanh thu, tạo dòng tiền bền vững. Đây cũng chính là chìa khóa thúc đẩy thanh khoản và gia tăng giá trị cho bất động sản.

Ocean City đang đứng trước “cú hích kép”: nền tảng đô thị đã vận hành hoàn chỉnh gặp đúng thời điểm hạ tầng metro, vành đai, cầu vượt sông bước vào giai đoạn tăng tốc. Với bất động sản theo mô hình TOD, lợi thế thường thuộc về những người đón đầu từ khi hạ tầng còn đang hình thành. Với những người tìm kiếm một tài sản vừa phục vụ nhu cầu sống, vừa có tiềm năng gia tăng giá trị theo hạ tầng, đây chính là thời điểm không thể bỏ lỡ để sở hữu và đón đầu dư địa phát triển mới của đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Đông Thủ đô.