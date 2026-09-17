Chính sách “chưa từng có”: Mua căn hộ không cần vốn ban đầu

Dự án Khải Hoàn Prime vừa kích hoạt “siêu” chính sách chưa từng có tiền lệ: hỗ trợ khách hàng sở hữu căn hộ với số vốn ban đầu bằng 0 đồng cùng loạt ưu đãi đặc biệt khác được trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ.

Chính sách tài chính linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Khải Hoàn Prime với vốn 0 đồng.

Sở hữu ngay căn hộ cao cấp với vốn 0 đồng

Ghi nhận thực tế thị trường bất động sản, hiện nay hầu hết các dự án căn hộ đều yêu cầu khách hàng phải chuẩn bị nguồn tài chính sẵn có khá lớn để thanh toán theo tiến độ trước khi nhận nhà. Đây là một rào cản không nhỏ đối với các gia đình trẻ khát khao an cư cũng như các nhà đầu tư muốn tối ưu hóa dòng vốn.

Đối với phân khúc cao cấp, mức đóng 20-30% vốn ban đầu để ký hợp đồng mua bán lên đến hàng tỷ đồng khiến nhiều khách hàng có nhu cầu thật nhưng vẫn phải “chùn tay”.

Thấu hiểu nhu cầu thị trường và mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư và khách hàng trong quá trình kiến tạo tổ ấm an cư, Khải Hoàn Land vừa tung ra chính sách ưu đãi đặc biệt: khách hàng thanh toán 0 đồng cũng có thể ký hợp đồng mua bán, đồng thời được thanh toán giãn trong thời hạn lên đến 3 năm.

Đây là chính sách chưa từng xuất hiện trước đây trên thị trường bất động sản, mở ra cho khách hàng cơ hội sở hữu căn hộ có một không hai. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khách hàng vẫn được hưởng thêm một loạt chính sách “siêu” ưu đãi khác gồm: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng 0% trong 18 tháng; ân hạn nợ gốc 36 tháng; miễn phí quản lý 24 tháng; chiết khấu thêm 3% cho khách booking sớm.

Đó là chưa kể còn những ưu đãi hứa hẹn gây nhiều bất ngờ cho khách hàng sẽ được chủ đầu tư công bố trong ngày chính thức mở bán. Ngoài ra, các chủ nhân căn hộ Khải Hoàn Prime còn được tham gia chương trình tri ân khách hàng với cơ hội trúng hàng loạt giải thưởng giá trị cao.

Một điểm cộng tiếp theo cho Khải Hoàn Prime là dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh, khách hàng có thể ký ngay hợp đồng mua bán để chính thức làm chủ căn hộ. Hiện dự án đang tiến hành hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng từ quý 2/2027 nên khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tiến độ triển khai. Ngay cả căn hộ nguyên mẫu bàn giao cũng được chủ đầu tư hoàn thiện chỉn chu tại công trường để khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng.

Căn hộ nguyên mẫu Khải Hoàn Prime đã hoàn thiện, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm và kiểm chứng chất lượng bàn giao thực tế.

Lời kép ngay khi mua!

Với chính sách gây “sốc” của Khải Hoàn Prime, giấc mơ sở hữu không gian sống chuẩn Urban Wellness toàn diện bên sông của người mua ở thực đã không còn xa tầm tay. Bởi mọi áp lực về dòng tiền hay lo lắng lãi suất tăng cao đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Với giới đầu tư, đây là cơ hội cực kỳ lý tưởng bởi xem như đã thu “lời kép ngay khi mua”. Thay vì thanh toán như các dự án thông thường, chọn lựa Khải Hoàn Prime nhà đầu tư thanh toán 0 đồng là đã ký hợp đồng mua bán, chính thức sở hữu căn hộ và giữ lại lượng tiền mặt lớn để xoay vòng kinh doanh hoặc đầu tư sinh lời ở các kênh khác trong một thời gian dài. Chưa kể sau khi nhận nhà vào quý 2/2027, nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê lấy dòng tiền ngay trong khi phải rất lâu sau đó mới phải thanh toán lãi và nợ gốc.

Nói cách khác, đây chính là bài toán “đầu tư chắc thắng” khi sở hữu căn hộ với mức giá ưu đãi sâu không chỉ giúp tăng tỷ suất lợi nhuận mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh tuyệt đối khi chuyển nhượng hoặc cho thuê lại trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc được miễn 24 tháng phí quản lý cũng giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục triệu đồng, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh cho khách thuê lại.

Khải Hoàn Prime dự kiến bàn giao vào Quý 2/2027, đón hàng loạt công trình hạ tầng tỷ đô tại Nam Sài Gòn đồng loạt đi vào hoạt động trong giai đoạn 2027–2028.

Đón “điểm rơi” hạ tầng Nam Sài Gòn

Sự kết hợp giữa siêu chính sách và tiềm năng vị trí đã biến Khải Hoàn Prime thành cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, thời điểm bàn giao căn hộ vào quý 2/2027 cũng chính là “điểm rơi” thị trường khi nhiều dự án hạ tầng tại Nam Sài Gòn về đích.

Cụ thể, giai đoạn 2027 - 2028, hàng loạt công trình hạ tầng tỷ đô như đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Tân Thuận 1& 2, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4… sẽ đồng loạt đi vào hoạt động. Đây sẽ là đòn bẩy kích hoạt chu kỳ tăng giá mới của thị trường bất động sản Nam Sài Gòn. Như vậy, có thể khẳng định khách hàng chọn lựa căn hộ Khải Hoàn Prime thời điểm này đang nắm trong tay một tài sản không chỉ để ở mà còn dễ dàng khai thác cho thuê và tiềm năng gia tăng giá trị cực lớn cũng như rất an toàn.