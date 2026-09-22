Khánh Hòa cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

TPO - Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó mưa lớn trong những ngày tới.

Ngày 22/9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong các ngày tới. Theo công điện, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đang có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60 - 130mm, một số nơi trên 200mm. Cơ quan chức năng cảnh báo có thời điểm mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Đáng chú ý, từ ngày 23 đến hết 24/9, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xảy ra tại phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ. Tổng lượng mưa từ chiều 21 đến hết ngày 24/9 phổ biến 120 - 250mm, cục bộ trên 400mm.

Trong ngày 22/9, nhiều địa phương tại Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi sát bản tin dự báo, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác tại khu vực ngập sâu, sạt lở, chuẩn bị vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao rà soát lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị có thể sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát, phát hiện sớm dấu hiệu nứt đất, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành, tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Khi điều tiết, xả lũ, phải thông báo sớm về thời gian, lưu lượng và phạm vi ảnh hưởng để người dân chủ động phòng tránh.