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Xe buýt đấu đầu xe vệ sinh môi trường, một lái xe mắc kẹt trong cabin

Thanh Hà

TPO - Xe buýt và xe vệ sinh môi trường xảy ra va chạm trực diện khiến phần đầu hư hỏng, một tài xế mắc kẹt trong cabin.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào hơn 9h ngày 22/9, tại tuyến đường 35 qua xã Trung Giã (Hà Nội).

Người dân cho biết vào thời điểm trên xe buýt BKS 29LD-039.XX lưu thông từ xã Kim Anh đi xã Trung Giã, khi khu vực ngã ba Nam Sơn va chạm với xe vệ sinh môi trường BKS 99B – 308.XX.

Vụ tai nạn khiến phần đầu 2 phương tiện hư hỏng, phần kính lái vỡ vụn. Đáng chú ý, lái xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt trong cabin.

Clip ghi lại sự việc.

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân đã kịp thời có mặt hỗ trợ lái xe vệ sinh môi trường ra ngoài sơ cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông #Xe buýt #Xe vệ sinh môi trường #Hà Nội #Tình trạng kẹt xe

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