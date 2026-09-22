Đất đá bất ngờ sạt tràn xuống khu dân cư trong đêm

TPO - Sau trận mưa kéo dài, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, đất đá bất ngờ sạt xuống trong đêm, khiến người dân sống gần đó thấp thỏm lo lắng.

Đất đá đổ sạt xuống lòng đường. Clip: Trương Định

Từ chiều tối 21/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Đến sáng 22/9, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa to.

Tại đường Lê Công Miễn (thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), theo ghi nhận của Tiền Phong, một khối lượng lớn đất, đá từ trên vách núi đổ sạt xuống lòng đường.

Ông Mai Kim Bằng (48 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) cho biết, đêm hôm 21/9, đất đá bắt đầu sạt xuống. Khu vực này từng xảy ra sạt lở vào mùa mưa năm trước nên người dân, nhất là những hộ có nhà gần điểm sạt, luôn trong tâm trạng lo lắng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Đất đá đổ sạt chắn lối đi. Ảnh: Trương Định.

Theo dự báo của đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ sáng 22 đến sáng 24/9, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 24 đến sáng 25/9, khu vực này tiếp tục có mưa nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trước diễn biến mưa lớn, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Lực lượng chức năng phải duy trì canh gác tại ngầm, tràn, cầu và những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.