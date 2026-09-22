Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

'Chảo lửa' miền Tây một thời, giờ ra sao?

Nguyễn Tiến

TPO - Sau 42 năm, sân Long An xuống cấp, nhiều hạng mục bị cảnh báo nguy hiểm, khán đài vắng bóng người, khép lại ký ức về “chảo lửa” miền Tây một thời.

tp-c_chatgpt-image-04-23-30-21-thg-9.png
Sân vận động Long An tọa lạc tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, trong khu vực trung tâm hành chính của tỉnh. Công trình được xây dựng cách đây 42 năm, có diện tích gần 75.000m², gồm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, Trường Thể dục Thể thao, hồ bơi, khu nhà ở tập thể, nhà ăn...
tp-c_1789802377625-2807554424596856002-2807554424596856002-9c4c994bf6ddef412ddc31b431f9aa20.jpg
Sân Long An từng là sân nhà của CLB Đồng Tâm Long An. Giai đoạn 2005 - 2006, đội bóng liên tiếp vô địch V.League dưới thời HLV Calisto, với những trận cầu sôi động trên sân nhà.
tp-c_1789802361487-2807554424596856002-2807554424596856002-d8573f8a35854af809e9ebd840e6a075.jpg
Theo hồ sơ của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, tình trạng xuống cấp của sân Long An đã được cảnh báo từ lâu. Báo cáo năm 2013 xác định công trình ở trạng thái nguy hiểm cấp độ C về kết cấu.
tp-c_1789802356931-2807554424596856002-2807554424596856002-da6a6ea30f47924ab5e98cc3865a4ebf.jpg
Kết quả kiểm định năm 2020 tiếp tục ghi nhận tình trạng nguy hiểm tại một số hạng mục như hồ bơi, hàng rào sân vận động, hàng rào sân phụ và hệ thống trụ đèn.
tp-c_1789802353608-2807554424596856002-2807554424596856002-29d3e8f0ccfbd73f51bf169fc27827ec.jpg
tp-c_1789802386880-2807554424596856002-2807554424596856002-d25e220f0d8fcec4c5b0cf2cd3d14e8e.jpg
Phía dưới khán đài B, nhiều căn phòng đã xuống cấp nặng. Tường, trần bong tróc, nhiều mảng bê tông rơi xuống nền; vật dụng cũ nằm lại trong những căn phòng đóng cửa.
tp-c_1789802363990-2807554424596856002-2807554424596856002-d81b49581bfaa8e77f3ed9fac2b6567a.jpg
Nhiều khu vực trong sân được đặt biển “Cảnh báo khu vực nguy hiểm - Cấm vào”. Khán đài C có nhiều vị trí xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn sử dụng.
tp-c_1789802375100-2807554424596856002-2807554424596856002-0a0c9d1737b72067c5b9313456321d09.jpg
tp-c_1789802376258-2807554424596856002-2807554424596856002-640abd830dcab4d54015f0595dc601bd.jpg
Đường piste quanh sân bóng xuất hiện nhiều vết nứt, lớp sơn bong tróc. Phía sau là những hàng ghế khán đài thưa vắng, khác xa hình ảnh đông kín người thời vàng son.
tp-c_1789802382988-2807554424596856002-2807554424596856002-00a133e73ca90b5f9f24439891ccefda.jpg
Năm 2024, sân Long An được sửa chữa tạm để phục vụ giải Hạng nhất quốc gia. Hiện, khán đài A là khu vực còn có thể sử dụng, với sức chứa tối đa khoảng 3.000 khán giả.
tp-c_1789802359306-2807554424596856002-2807554424596856002-197d00061df9742c6c9e4b8f5c691d95.jpg
Đầu tháng 9/2026, 27 đơn vị kinh doanh tại sân đã hoàn tất việc di dời. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cùng Trường Thể dục Thể thao đang bố trí 395 huấn luyện viên, vận động viên về cơ sở 2 tại xã Châu Thành.
tp-c_1789802385619-2807554424596856002-2807554424596856002-b5eef365f221d537247da3dc5883e4ab.jpg
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã mời UBND phường Long An khảo sát thực địa, dự kiến bàn giao sân vận động cho địa phương quản lý trong tháng 10/2026.
tp-c_1789802381576-2807554424596856002-2807554424596856002-a911352bbcbf585219b127b8858b0ce3.jpg
Tháng 8/2023, khu đất được quyết định chuyển giao để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến ngày 26/8/2026, UBND tỉnh Tây Ninh bãi bỏ chủ trương này.
tp-c_1789802389459-2807554424596856002-2807554424596856002-8b2c9b76b3ca5a7beb5f3f1c954c499f.jpg
Thay vì tiếp tục đấu giá, tỉnh Tây Ninh sẽ nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng tổng thể khu đất trong quy hoạch chung đô thị Tân An.

Tương lai khu đất 7,5 ha được tính toán ra sao?

Theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, khu vực sân vận động Long An rộng khoảng 7,5 ha sẽ được nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng.

UBND tỉnh được yêu cầu làm rõ cơ sở, sự cần thiết và hiệu quả sử dụng khu đất; đồng thời rà soát sự phù hợp với quy hoạch, tính đồng bộ với các công trình hiện hữu và nghiên cứu đầy đủ các phương án khai thác.

Trong đó, các phương án cần hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng hoặc khai thác hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sử dụng đất hợp lý, tránh để khu đất có vị trí giá trị bị bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Nguyễn Tiến
#SanLongAn #ChaoLuaMienTay #BongDaLongAn #LongAn #TayNinh #SanVanDongLongAn #PhuongSuAnh #GocNhinHienTruong #MotThoiVangSon #DauAnBongDa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe