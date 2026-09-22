'Chảo lửa' miền Tây một thời, giờ ra sao?

Tương lai khu đất 7,5 ha được tính toán ra sao?

Theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, khu vực sân vận động Long An rộng khoảng 7,5 ha sẽ được nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng.

UBND tỉnh được yêu cầu làm rõ cơ sở, sự cần thiết và hiệu quả sử dụng khu đất; đồng thời rà soát sự phù hợp với quy hoạch, tính đồng bộ với các công trình hiện hữu và nghiên cứu đầy đủ các phương án khai thác.

Trong đó, các phương án cần hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng hoặc khai thác hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sử dụng đất hợp lý, tránh để khu đất có vị trí giá trị bị bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.