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Xã hội

Công an truy tìm 'thủ phạm' làm rơi vãi bùn đất khiến nhiều xe máy té ngã ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Nguyễn Dũng

TPO - Sáng 22/9, bùn đất xuất hiện trên đoạn dài hơn 300 m đường Cộng Hòa, TPHCM khiến mặt đường trơn trượt, làm nhiều người đi xe máy té ngã. Lực lượng CSGT đang trích xuất camera để xác minh phương tiện liên quan.

Clip bùn đất rơi vãi trên mặt đường ở TPHCM.

Sáng 22/9, người dân lưu thông trên đường Cộng Hòa, đoạn qua phường Tân Bình, TPHCM, gặp nhiều khó khăn khi một lượng lớn bùn đất phủ trên mặt đường.

Khu vực bị ảnh hưởng nằm trên chiều đường từ trung tâm thành phố về hướng An Sương, kéo dài hơn 300 m, qua đoạn đối diện tòa nhà Etown. Bùn đất nhão phủ hai làn đường hỗn hợp sát vỉa hè khiến mặt đường trơn trượt.

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Bùn đất rơi vãi trên đường khiến một đoạn đường Cộng Hòa phải đóng 1 chiều lưu thông.

Trong giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người điều khiển xe máy đi qua khu vực không kịp xử lý, bị trượt bánh và té ngã. Các phương tiện khác phải giảm tốc độ, né tránh phần đường có bùn đất, khiến tình hình giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đặt vật cản và cảnh báo để người dân nhận biết, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm. Công tác thu gom, làm sạch mặt đường cũng được triển khai nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, bùn đất có thể đã rơi vãi từ các phương tiện chở vật liệu lưu thông qua khu vực trong đêm 21/9, thời điểm TPHCM có mưa. Cũng trong tối 21/9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh người đi đường té ngã do lớp bùn gây trơn trượt khi đi qua đoạn đường này.

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Hình ảnh người dân té ngã tối 21/9 nghi do bùn đất rơi trên mặt đường gây trơn trượt.

Lực lượng CSGT đang phối hợp kiểm tra dữ liệu từ hệ thống camera trên tuyến đường Cộng Hòa để xác định phương tiện làm rơi vãi bùn đất, phục vụ việc xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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