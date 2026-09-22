An Giang nâng cấp 22 xã lên phường

TPO - Sáng 22/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương nâng cấp 22 xã lên thành phường, trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của xã.

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khoá IX đã thảo luận, biểu quyết thông qua 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thành lập 22 phường thuộc tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Nhật Huy.

Theo Nghị quyết, 22 phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, 22 xã lên phường có vị trí thuận lợi, được định hướng phát triển đô thị và giữ vai trò hạt nhân tại các vùng chức năng, hành lang kinh tế, trục liên kết phát triển của tỉnh. Những năm qua, các địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đô thị.

Sau khi thành lập, các phường có cơ sở để tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị.

Theo bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, các nội dung tại kỳ họp nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống nghị quyết sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đánh giá, các nghị quyết được thông qua lần này tập trung giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết. Trong đó có tổ chức bộ máy, hoạt động của các lực lượng ở cơ sở, đến quản lý đất đai, biên giới, dân cư, an sinh xã hội, tài chính, ngân sách, khoa học - công nghệ và quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, việc thành lập 22 phường đáp ứng yêu cầu về tổ chức đơn vị hành chính, yêu cầu cao hơn về quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng, tổ chức không gian và tạo động lực phát triển mới cho các địa bàn.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết theo đúng quy định.