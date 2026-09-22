TPHCM: 'Cắt' điện, nước các công trình, cơ sở không chấp hành yêu cầu dừng vi phạm

TPO - Hội đồng Nhân dân TPHCM vừa thông qua Nghị quyết cho phép áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh cố tình không chấp hành yêu cầu dừng vi phạm.

Ngày 22/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM biểu quyết thông qua nội dung bàn tại kỳ họp.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Nghị quyết nêu rõ: Biện pháp này được xây dựng nhằm tăng cường công cụ quản lý, kịp thời ngăn chặn các trường hợp cố tình tiếp tục vi phạm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi, dừng thi công hoặc dừng hoạt động.

Theo Ủy ban Nhân dân TPHCM, thành phố đang đối mặt với nhiều vi phạm trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Các hành vi được nêu gồm: Xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng không phép hoặc sai giấy phép, xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, lấn chiếm đất đai và vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Ủy ban Nhân dân TPHCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố đã kiểm tra và phát hiện, xử lý 629 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe người dân.

TPHCM sẽ "cắt" điện, nước với công trình cố tình vi phạm.

Nghị quyết cũng quy định, việc yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước chỉ được áp dụng trong những trường hợp cần thiết và khi tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, dừng thi công hoặc dừng hoạt động nhưng không chấp hành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao thẩm quyền áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM có thẩm quyền quyết định áp dụng, tạm dừng hoặc chấm dứt biện pháp này đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các căn cứ theo nghị quyết. Nghị quyết đồng thời yêu cầu xác định rõ đối tượng, điều kiện, phạm vi, trình tự, thời hạn áp dụng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan nhằm không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không có hành vi vi phạm.

Ngoài ra, khi người vi phạm khắc phục hoặc xuất hiện căn cứ khiến hành vi không còn thuộc trường hợp áp dụng, biện pháp ngừng điện, nước sẽ được xem xét chấm dứt.