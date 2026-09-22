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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi kiều bào tại Mỹ khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc

Minh Hạnh

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

Theo Đặc phái viên TTXVN, tối 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ.

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức Liên Hợp Quốc, bạn bè Mỹ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin tới cộng đồng về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Với Mỹ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, luôn hướng về quê hương, nguồn cội.

Đối với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Mỹ, có cơ hội được học tập tại những trường đại học hàng đầu, làm việc tại các tập đoàn lớn, nghiên cứu ở những phòng thí nghiệm tiên tiến, khởi nghiệp bằng những công nghệ mới, đó là thành công của chính các bạn, là niềm tự hào của cộng đồng và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với những biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20.

Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một,” đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Chung tay kiến tạo tương lai dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn đồng bào Việt Nam tại Mỹ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam bằng những việc làm cụ thể như: Mở rộng những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Mỹ; tạo thêm những chương trình trao đổi sinh viên, giáo sư và chuyên gia, tạo điều kiện để thế hệ trẻ người Việt tại Mỹ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, xây dựng những dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo;...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào Việt Nam ở Mỹ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào; phát huy vai trò là những “đại sứ văn hóa,” mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với người dân Mỹ và bạn bè quốc tế.

Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #kiều bào #cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ #Nghị quyết số 23-NQ/TW #khép lại quá khứ

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