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Giới trẻ

Bí thư Trung ương Đoàn tiếp đoàn đại biểu bác sĩ tình nguyện Hội LHTN Campuchia

Xuân Tùng

TPO - Đội bác sĩ tình nguyện thuộc Hội LHTN Campuchia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

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Ngày 22/9, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tiếp xã giao đoàn đại biểu Đội Bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia. Đoàn công tác do ông Leng Phaly - Quốc vụ khanh Bộ Kế hoạch Campuchia, Ủy viên Thường trực T.Ư Hội LHTN Campuchia, Đội trưởng Đội bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia - làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Kim Quy đã chào mừng đoàn đại biểu bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam dịp Hội LHTN Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Hội.

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Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng biểu trưng Hội LHTN tới ông Leng Phaly tại buổi tiếp. Ảnh: Đăng Hải

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết, mối quan hệ, hợp tác hữu nghĩa Việt Nam – Campuchia được vun đắp bởi nhiều thế hệ, tổ chức Hội và tuổi trẻ hai nước có trách nhiệm gìn giữ, phát triển tốt đẹp hơn.

Anh Quy tin tưởng, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Đội Bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên, đội ngũ thầy thuốc trẻ và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia trong thời gian qua tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, tình nguyện vì cộng đồng; tăng cường kết nối giữa y bác sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ và thanh niên các địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

“Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục được đón tiếp các đoàn đại biểu thanh niên Campuchia sang thăm và làm việc, giao lưu với thanh niên Việt Nam trong thời gian tới”, anh Quy bày tỏ.

Trao đổi tại buổi tiếp, về phía Campuchia, ông Leng Phaly cũng nêu rõ, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cụ thể về kinh tế, giáo dục, văn hóa và y tế.

Ông Leng Phaly bày tỏ mong muốn và tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam sẽ trao đổi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, từ quản lý, sử dụng vật tư y tế, xử lý các vấn đề khi có dịch bệnh… đến xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành y.

Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu Đội Bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia là hoạt động cụ thể trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Trong chương trình tại Việt Nam từ ngày 21 - 25/9, Đội Bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia sẽ thăm và làm việc với Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai; làm việc với Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; Trung tâm Y tế Dương Kinh; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tập hợp thầy thuốc trẻ, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra hội đàm giữa Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đội Bác sĩ tình nguyện Hội LHTN Campuchia.

Tham dự chương trình có anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; chị Đào Việt Hằng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Về phía Campuchia, có ông Leng Phaly – Quốc vụ khanh Bộ Kế hoạch Campuchia, Ủy viên thường trực T.Ư Hội LHTN Campuchia, Đội trưởng Đội bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia; đại biểu đoàn công tác Bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia.

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Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đăng Hải

Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ các nội dung về mô hình tập hợp thầy thuốc trẻ và tổ chức hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; chuyển đổi số, đào tạo và sáng kiến hợp tác Việt Nam - Campuchia năm 2027; phát huy đội ngũ thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, cũng như khả năng hợp tác giữa thầy thuốc trẻ Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới…

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Đại biểu hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Đăng Hải
Xuân Tùng
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