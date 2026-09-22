Cặp đôi TPHCM chi 170 triệu đồng mua 5 tạ trái cây làm cổng lễ ăn hỏi

Để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ trong ngày ăn hỏi, cô dâu Oanh Vũ và chú rể Tấn Lợi (ở TPHCM) đã đặt nghệ nhân dựng cổng cưới long - phụng và trang trí các loại trái cây tạo điểm nhấn ấn tượng.

Chi 170 triệu đồng trang trí cổng cưới

Sau 2 ngày lắp ghép, cổng cưới hình long - phụng cùng dàn trái cây trang trí kịp hoàn thiện để phục vụ lễ ăn hỏi của cô dâu Oanh Vũ và chú rể Tấn Lợi.

Nhìn tác phẩm hoàn thiện, cô dâu Oanh Vũ (sống tại TPHCM) cảm thấy hài lòng. Từ ý tưởng trên giấy, từng mảng màu, đường nét dần hiện lên, tạo thành không gian như bức tranh sống động.

Cô dâu và chú rể trước cổng long - phụng trong ngày ăn hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nổi bật giữa cổng cưới là hình ảnh long - phụng mềm mại, có cảm giác như đang chuyển động.

Cô dâu Oanh Vũ chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh chuẩn bị tác phẩm lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhiều lượt tương tác của cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên, Oanh Vũ cho biết, cổng cưới cao 5m, dài 16m. Công trình được nghệ nhân cùng 20 người thợ lành nghề sắp đặt, kết nối một cách tỉ mỉ.

Cách đây vài năm, trong một lần tham dự sự kiện, cô ấn tượng với cổng long - phụng được tạo tác công phu từ lá và trái cây.

Từ đó, Oanh Vũ ấp ủ ý tưởng sẽ dựng một cổng tương tự trong ngày hạnh phúc của mình, tạo điểm nhấn và lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Một tháng trước lễ ăn hỏi, Oanh Vũ bàn bạc ý tưởng với nghệ nhân chuyên thực hiện cổng cưới. Chủ đề được cô lựa chọn là "Tùng hạc trình tường – Long phụng kết duyên”, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho cuộc sống hôn nhân và gia đình sau này.

Ngoài cổng long - phụng, khu vực bàn thờ gia tiên cũng được Oanh Vũ và chú rể chọn trang trí hình cây tùng và chim hạc.

Dàn bê tráp trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo quan niệm truyền thống Á Đông, long - phụng - tùng - hạc đều là những hình ảnh tượng mang ý nghĩa cát tường. Trong đó, hình ảnh rồng tượng trưng cho sức mạnh, gắn với hình ảnh của người đàn ông thể hiện khí chất, bản lĩnh. Còn phụng thể hiện sự cao quý, vẻ đẹp của người phụ nữ.

Cây tùng tượng trưng cho sức sống, sự trường tồn, bền bỉ, còn chim hạc gắn với sự thanh cao, trường thọ, may mắn.

"Toàn bộ tác phẩm trang trí cùng trái cây đặt dưới cổng có chi phí 170 triệu đồng. Trong đó, đội ngũ thi công đặt mua khoảng 5 tạ trái cây, gồm dưa hấu, bơ, cam, dừa… khoảng 20-30 triệu đồng", cô dâu tiết lộ.

Để tạo hình rồng, nghệ nhân sử dụng hàng nghìn trái cau non, liên kết khéo léo tạo thành từng lớp vảy. Phần vây rồng được làm từ đậu bắp, ớt và lá dứa, tạo nên nhiều tầng màu sắc và đường nét.

Với chim phụng, phần thân được ghép từ những bông hoa cúc, đuôi tạo hình bằng cau non và đậu bắp, còn đôi cánh được làm từ lá dứa.

Cổng cưới long - phụng được tạo nên bằng cau non, quả ớt, lá dứa, đậu bắp và 5 tạ trái cây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Phía trong cánh chim phượng được lắp một hệ thống máy. Khi khách đến, chim có thể vỗ cánh khiến mọi người thích thú”, Oanh Vũ nói.

Không chỉ cầu kỳ ở cổng cưới, phần tiệc đãi khách của hai vợ chồng cũng được chuẩn bị cẩn thận. Thực đơn gồm tôm hùm, sò điệp, cá hồi, sườn bò Mỹ… được cô dâu khéo léo kết hợp cùng các loại rau củ cắt tỉa, tạo thành hình trang trí mang đậm nét Việt Nam.

Trong buổi lễ, khách mời còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn của dàn nhạc dân tộc.

“Lễ ăn hỏi là dấu mốc quan trọng với cô dâu, chú rể trước ngày chính thức về chung một nhà. Chúng tôi muốn buổi lễ vừa giữ được những nét truyền thống, vừa có thêm sự hiện đại và dấu ấn riêng của hai người. Sau này, khi nhìn lại những năm tháng thanh xuân, chúng tôi sẽ có kỷ niệm thật đẹp và khó quên”, cô gái chia sẻ.

Hành trình dài hẹn hò trước khi đăng ký kết hôn

Được biết, cô dâu và chú rể trải qua 14 năm tìm hiểu và ở bên nhau trước khi quyết định đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi.

Cô dâu và chú rể trải qua 14 năm yêu nhau trước khi ăn hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai người quen nhau trong khi làm việc ở TPHCM. Ấn tượng với chàng trai vui vẻ, nhanh nhẹn, Oanh Vũ nhận lời tỏ tình của Tấn Lợi sau vài tháng trò chuyện.

"Chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp, kinh doanh, cuộc sống bận rộn cuốn cả hai vào guồng quay công việc. Tôi và ông xã không vội nghĩ đến chuyện kết hôn”, Oanh Vũ kể.

Suốt 14 năm bên nhau, cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió. Có khoảng thời gian tình cảm giữa hai người trở nên nhạt nhoà, tưởng đường ai nấy đi. Thử thách đó đã giúp Oanh Vũ và Tấn Lợi nhận ra tình yêu mà mình dành cho nhau.

“Bí quyết của chúng tôi là tôn trọng, tử tế và thấu hiểu. Những điều đó đơn giản giúp mối quan hệ bền chặt hơn theo thời gian”, cô nói.

Nhiều năm trước, Tấn Lợi từng đề cập đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, thời điểm đó, Oanh Vũ cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho đời sống gia đình. Năm nay, sau thời gian tập trung cho sự nghiệp, cô dâu muốn bắt đầu một chặng đường mới với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Oanh Vũ và Tấn Lợi dự định sinh con trong thời gian tới, sau đó tổ chức lễ kết hôn đáng nhớ trong không gian riêng tư tại một địa điểm có phong cảnh đẹp ở Việt Nam.

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