'Trung thu cho em' hướng về 248 xã biên giới

TPO - Chương trình “Trung thu cho em" năm 2026 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai dành trọng tâm chăm lo thiếu nhi tại 248 xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trao ít nhất 40.000 phần quà dành cho thiếu nhi trên cả nước.

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai chương trình Trung thu cho em với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt tới thiếu nhi tại 248 xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những em đang cần được hỗ trợ, đồng hành.

Chương trình cũng dành sự quan tâm tới trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, con thanh niên công nhân, trẻ đang được chăm sóc tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi dạy trẻ em, trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ mồ côi cha mẹ. Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục thăm hỏi, động viên và đồng hành với trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang được nhận bảo trợ.

Trung thu cho em năm 2026 dành trọng tâm chăm lo thiếu nhi tại nhiều xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết, điểm nhấn của chương trình năm nay hướng về 248 xã biên giới, gắn với đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030.

"Các hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu trở thành một phần của hành trình đồng hành lâu dài với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, thay vì chỉ dừng lại ở một đợt hỗ trợ mang tính thời điểm", anh Lê Anh Quân cho biết.

Vì vậy, bên cạnh quà Trung thu, chương trình còn vận động học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập và các công trình như sân chơi, tủ sách, phòng học, công trình vệ sinh, không gian học tập số.

“Sau một phần quà Trung thu, điều các em cần hơn vẫn là cơ hội được tiếp tục đến trường, được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi trong môi trường an toàn và có người đồng hành khi gặp khó khăn”, anh Lê Anh Quân chia sẻ.

﻿ Nhiều phần quà Trung thu được trao tặng tới thiếu nhi trên cả nước.

Chương trình Trung thu cho em diễn ra từ ngày 14 đến 25/9 với các hoạt động thăm hỏi, trao quà, học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, tổ chức vui chơi, trải nghiệm, giao lưu văn hóa, rước đèn và phá cỗ cho thiếu nhi trên cả nước.

Điểm nhấn chương trình năm nay là đêm hội trăng rằm Lồng đèn thắp sáng ước mơ, diễn ra tối 25/9 tại Công viên Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, với hơn 1.000 thiếu nhi tham gia. Tại đây, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động như triển lãm, rước đèn, diễu hành, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ và phá cỗ Trung thu.

Từ Cần Thơ, đêm hội trăng rằm kết nối với 16 điểm cầu tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có 6 điểm cầu biên giới tại Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

"Mỗi điểm cầu mang một màu sắc văn hóa, một câu chuyện riêng nhưng cùng gặp nhau ở niềm vui, tình yêu thương và những ước mơ trong trẻo của thiếu nhi. Thông qua hình thức kết nối này, chúng tôi mong muốn các em ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa không chỉ được nhận quà mà còn được trực tiếp tham gia ngày hội chung, được chia sẻ câu chuyện về quê hương, trường lớp và những điều mình mong ước", anh Lê Anh Quân nêu.

Đêm hội trăng rằm kết nối với 16 điểm cầu trên cả nước cùng chia sẻ không khí Trung thu, nét văn hóa địa phương và những ước mơ của thiếu nhi.

Tại Cần Thơ, chương trình dự kiến trao 1.000 suất quà cùng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trên cả nước, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội phấn đấu trao ít nhất 40.000 phần quà Trung thu cùng nhiều công trình, phần việc dành cho thiếu nhi.

Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cũng gửi lời chúc tới các em thiếu nhi mạnh khỏe, chăm ngoan, biết yêu thương, chia sẻ, mạnh dạn nói lên suy nghĩ và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Anh cũng bày tỏ mong muốn sự đồng hành với thiếu nhi không khép lại sau đêm Rằm tháng Tám mà được nối dài bằng những việc làm thiết thực, từ học bổng, phương tiện đến trường, tủ sách, sân chơi đến những chương trình đỡ đầu lâu dài.

“Mỗi sự sẻ chia, khi được trao đúng lúc và đúng nhu cầu, đều có thể trở thành một điểm tựa quý giá đối với trẻ em”, anh Quân nói.