Cô gái Italy yêu chàng trai Hà Giang sau 1 tuần quen

Ấn tượng trước chàng trai Hà Giang nhút nhát nhưng chu đáo, Karin Di Paola quyết định tiến xa hơn và ở lại Việt Nam vì anh.

Ấn tượng trước chàng trai Hà Giang nhút nhát nhưng chu đáo, Karin Di Paola quyết định tiến xa hơn và ở lại Việt Nam vì anh.

Khải quen biết và hẹn hò Karin khi cô đến Hà Giang du lịch.

Tháng 5/2025, Karin Di Paola (sinh năm 2004, người Italy) đến Việt Nam du lịch và chọn Hà Giang làm nơi khám phá. Khi đó, cô vô tình gặp Lục Thế Khải (sinh năm 2000), con trai chủ homestay nơi cô lưu trú. Anh vừa từ Hà Nội về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình khoảng 1 tuần.

Karin nhớ rất rõ lần đầu tiên bắt chuyện với chàng trai Hà Giang nhút nhát nhưng đáng yêu.

"Homestay nhà Khải cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 5 km, tôi hỏi anh làm thế nào để đi vào thành phố. Dù ngại ngùng vì tiếng Anh còn hạn chế, anh vẫn cố gắng giúp tôi", Karin kể, nói thêm ấn tượng ban đầu chàng trai Việt đem đến là sự nhẹ nhàng, ngọt ngào và chu đáo.

Cả Karin và Khải đều không ngờ từ lần chỉ đường đó, mối quan hệ của chàng trai địa phương và nữ du khách ngoại quốc nhanh chóng phát triển thành tình yêu.

Buổi hẹn đầu ăn bánh cuốn

Sau lần giúp đỡ và đều có thiện cảm về nhau, Khải và Karin trao đổi phương thức liên lạc. Trong mắt chàng trai Hà Giang, cô gái Italy có năng lượng đặc biệt khiến anh bị thu hút, đặc biệt là đôi mắt đẹp.

"Lúc cô ấy hỏi đường, tôi ngại lắm, khoảng 15 giây sau mới xòe ra được bàn tay 5 ngón, ý chỉ 5 km rồi nói vài câu bập bẹ. Nhưng dù trở ngại ngôn ngữ, không hiểu sao tôi cứ bị thôi thúc muốn đến gần, tìm hiểu cô ấy nhiều hơn", Khải kể.

Buổi tối trước ngày Karin tham gia tour Hà Giang Loop với một đơn vị khác, Khải mạnh dạn rủ cô đi ăn vì sợ không có cơ hội gặp lại. Anh đưa cô ra quán bánh cuốn rồi dạo quanh khu trung tâm, cứ thế buổi hẹn đầu diễn ra "đơn giản nhưng gần như rất kỳ diệu", theo cảm nhận của Karin.

Cả hai thành đôi sau 1 tuần trò chuyện.

Dù phải sử dụng Google Dịch, cả hai vẫn nhanh chóng tìm hiểu được nhiều điều hơn về nhau. Cô gái Italy cũng nhận ra chàng trai Việt tự hào về nơi mình lớn lên như thế nào.

Vì Khải, Karin cũng nhen nhóm ý định ở lại Việt Nam lâu hơn. Cô cũng là người chủ động "tấn công" hơn bởi anh còn ngại vì tiếng Anh kém. Chỉ sau 1 tuần, cả hai quyết định hẹn hò.

"Tôi nghĩ đó là định mệnh, chúng tôi gặp nhau chỉ vài ngày mà cảm giác như đã quen biết nhiều năm. Chúng tôi có thể trò chuyện cả ngày mà không thấy mệt mỏi hay chán, những câu chuyện cứ thế tiếp diễn dù hai người có khác biệt về ngôn ngữ", Khải bày tỏ.

Trong thời gian ở Hà Giang, Karin cũng cảm động trước sự quan tâm, chu đáo của Khải. Có lần cô đột nhiên bị đau bụng nghiêm trọng, ốm khoảng 5 ngày, đó cũng là lần duy nhất cô bị ốm trong suốt thời gian ở Việt Nam.

Trong những ngày đó, Khải là người chăm sóc cô tận tình, luôn hỏi thăm, mang nước, đồ ăn và đảm bảo cô cảm thấy thoải mái.

Giữa tháng 7 cùng năm, cặp đôi lần đầu phải chia xa kể từ khi xác định mối quan hệ. Karin cần trở về Italy vì chuyện gia đình. Giữa lúc mặn nồng, khoảng thời gian một tháng với Khải như lâu hơn rất nhiều.

Kèm bạn trai học tiếng Anh

Để giải quyết cản trở lớn nhất là ngôn ngữ, Khải quyết tâm luyện tập tiếng Anh nhiều hơn. May mắn Karin có cả quốc tịch Anh, chủ yếu sống tại Anh, nên đây cũng là ngôn ngữ cô thuần thục.

Nhờ bạn gái kèm cặp, khả năng giao tiếp của Khải tiến bộ nhanh chóng, hiện tự tin nói chuyện thường ngày và hỗ trợ công việc. Anh hóm hỉnh: "Karin vừa là người yêu, cũng vừa là cô giáo của tôi".

Đổi lại, Khải đưa bạn gái khám phá nhiều nét văn hóa của người Việt, đặc biệt là văn hóa gia đình. Lần đầu về ra mắt, cô bất ngờ trước sự yêu thương, quan tâm mà các thành viên gia đình nửa kia dành cho mình.

Cặp đôi đã ra mắt hai bên gia đình và tính chuyện kết hôn.

Hiện, Karin đã xác định sống lâu dài ở Việt Nam. Cô vừa học tiếng Việt, vừa làm việc từ xa cho một công ty nước ngoài để duy trì tài chính. Cặp đôi cũng vừa chuyển về Hà Nội sinh sống để thuận tiện hơn, Khải vẫn hỗ trợ công việc gia đình từ xa.

Sau hơn một năm yêu, cả hai cũng bắt đầu nói về hôn nhân khi nhận thấy bản thân thực sự hạnh phúc khi ở bên đối phương. Với Karin, Khải luôn cho cô thấy mình là người cô có thể tin tưởng, dựa vào, giúp cô hình dung ra được một tương lai bên anh.

"Năm nay đặc biệt khó khăn với tôi vì trải qua mất mát trong gia đình, và anh ấy luôn ở bên, chăm sóc, đối xử tốt với tôi. Trong mắt tôi, anh ấy là chàng trai có một tâm hồn đẹp, và cũng rất đẹp trai", Karin chia sẻ.

Cả hai vừa chuyển về Hà Nội sinh sống song vẫn đi lại Hà Giang thường xuyên.

Dù phần lớn thời gian là vui vẻ, hạnh phúc, cặp đôi xuyên biên giới không tránh khỏi những lần bất hòa, giận dỗi. Mỗi khi như vậy, cả hai sẽ cùng ngồi lại và giải thích cho nhau từng thắc mắc, vướng bận của mình. Cặp đôi cho rằng văn hóa hai nước không có quá nhiều khác biệt, vì vậy cả hai sẽ luôn có cách làm dịu xung đột.

Vừa qua, hai bên gia đình đã có một lần gặp gỡ tại Hà Nội và tỏ ra rất hợp nhau dù không chung ngôn ngữ. Khi thời gian thích hợp và mọi thứ sẵn sàng, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ.

"Chúng tôi rất vui và biết ơn khi có sự ủng hộ của gia đình. Giờ, gia đình tôi đã xem Karin như con cái trong nhà, bố mẹ cô ấy cũng rất quý tôi", Khải bày tỏ.

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