Cô dâu, chú rể xắn quần, lội nước làm lễ ăn hỏi

Hình ảnh cô dâu, chú rể cùng dàn bê tráp xắn quần, lội qua đoạn đường ngập để đến nhà gái làm lễ ăn hỏi ở Chương Mỹ (Hà Nội), thu hút sự chú ý.

Hình ảnh cô dâu, chú rể cùng dàn bê tráp xắn quần, lội qua đoạn đường ngập để đến nhà gái làm lễ ăn hỏi ở Chương Mỹ (Hà Nội), thu hút sự chú ý.

Cô dâu Xuân Nguyễn và nhà gái trong ngày ăn hỏi.

Mưa kéo dài khiến con đường dẫn vào nhà cô dâu Xuân Nguyễn ở Chương Mỹ (Hà Nội) ngập nước nhiều ngày. Đến ngày ăn hỏi, gia đình vẫn giữ nguyên kế hoạch, còn người thân hai bên xắn quần, lội nước đưa mâm lễ vào nhà.

Khu vực này vốn thường xuyên ngập vào mùa mưa. Riêng đợt này, tình trạng ngập đã kéo dài 3-4 ngày. Vì vậy, gia đình Xuân Nguyễn đã chuẩn bị tinh thần cho việc đón đoàn nhà trai trong điều kiện đặc biệt.

“Chỗ của tôi năm nào cũng bị ngập. Mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là đợt này sẽ lội nước nhưng đâu đó vẫn mong đúng ngày nước sẽ rút”, cô dâu nói.

Đoàn nhà trai xắn quần, lội nước bê tráp.

Ngày 19/9, chú rể Hồng Sơn cùng đoàn nhà trai đến nhà gái khi con đường phía trước vẫn chìm trong nước. Dù lối vào bị ngập, đội bê tráp vẫn giữ nguyên trang phục áo dài truyền thống.

Người thân hai bên lần lượt xắn quần, lội qua đoạn đường ngập để vào nhà. Các mâm lễ được giữ cao trên tay, mọi người vừa di chuyển vừa tránh những khu vực nước sâu.

Anh Nguyễn Hữu Chiến có mặt từ đầu buổi lễ để ghi lại những khoảnh khắc của gia đình. Sau khoảng 8 năm làm nghề chụp ảnh cưới, đây là lần đầu anh tác nghiệp tại một đám hỏi giữa lúc đường ngập.

“Lúc chụp, lần đầu tôi trải nghiệm trong hoàn cảnh như này nên cũng háo hức và nhiệt tình. Nhà trai, nhà gái đều vui vẻ hợp tác”, anh Chiến kể.

Biết trước khu vực tổ chức lễ bị ngập, anh không mang giày như những buổi chụp thông thường mà đi dép lê, xắn quần để tiện di chuyển. Khi đoàn nhà trai lội nước vào nhà, anh cũng di chuyển theo để ghi lại các khoảnh khắc trong buổi lễ.

Dù con đường dẫn vào nhà bị ngập, cô dâu Xuân Nguyễn, chú rể Hồng Sơn vẫn tổ chức lễ như dự định.

Đội bê tráp cũng mang giày và sẵn sàng xuống nước. Theo anh Chiến, mọi người không quá bận tâm đến quần áo hay việc đi lại khó khăn mà chủ yếu tập trung đưa lễ vào nhà an toàn, hoàn thành các nghi thức và tận hưởng ngày vui.

Sau buổi chụp, anh Chiến đăng một số khoảnh khắc lên trang cá nhân. Hình ảnh cô dâu, chú rể và đội bê tráp lội nước trong ngày ăn hỏi nhận được sự chú ý của nhiều người.

Những bức ảnh ghi lại một buổi lễ diễn ra trong hoàn cảnh khác thường, khi mọi người phải vượt qua đoạn đường ngập để thực hiện các nghi thức. Với gia đình cô dâu, việc nước chưa rút không làm thay đổi kế hoạch của ngày ăn hỏi.

Chương Mỹ là một trong những khu vực ngoại thành Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 9. Chiều 17/9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt lên 7,54 m, cao hơn báo động 3 là 0,54 m. Khi đó, huyện Chương Mỹ ghi nhận 46 nhà bị ngập, trong tổng số hơn 2.200 nhà ở khu vực ngoại thành Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi lũ sông Bùi và sông Tích.

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