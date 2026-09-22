Dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên đạt hơn 70.000 tỷ đồng

TPO - Tính đến tháng 8/2026, dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với tháng 12/2025; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,27%. Những kết quả này cho thấy vai trò và trách nhiệm ngày càng rõ nét của tổ chức Đoàn trong đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên.

Ngày 22/9, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Đoàn tham gia hoạt động ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng CSXH. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hơn 200 đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương Đoàn và các điểm cầu của 34 tỉnh, thành Đoàn trên cả nước.

Cán bộ Đoàn cơ sở đóng vai trò nòng cốt

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay từ NHCSXH thông qua tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp tham gia hoạt động ủy thác tại cơ sở.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Thông qua nguồn vốn này, hàng triệu đoàn viên, thanh niên và hộ gia đình có đoàn viên, thanh niên đã có thêm điều kiện học tập, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và ổn định cuộc sống.

Tính đến tháng 8/2026, dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với tháng 12/2025; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,27%. Những kết quả này cho thấy vai trò và trách nhiệm ngày càng rõ nét của tổ chức Đoàn trong đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, để triển khai hiệu quả hoạt động ủy thác vay vốn từ Ngân hàng CSXH, trước hết cần đánh giá lại tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp của đoàn viên thanh niên; tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng cán bộ Đoàn cơ sở.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hơn 200 đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương Đoàn và các điểm cầu của 34 tỉnh, thành Đoàn trên cả nước.

Thời gian tới, anh Quy nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung triển khai.

Thứ nhất, cần xác định rõ trách nhiệm trong đó cán bộ Đoàn và Bí thư Đoàn cơ sở đóng vai trò nòng cốt nhằm đồng hành cùng đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH.

Thứ hai, công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh thông qua việc tăng cường thông tin về hoạt động ủy thác để thu hút ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên tham gia.

Thứ ba, việc kiểm tra, giám sát cần được tăng cường thường xuyên để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vướng mắc tại cơ sở, bảo đảm nguồn vốn quản lý, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt chất lượng cao.

Cuối cùng, cần gắn kết tín dụng chính sách với khởi nghiệp bằng cách kết hợp nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp và đào tạo nghề của Trung ương Đoàn.

Bên cạnh đó, việc nhân rộng mô hình và định hướng phối hợp thông qua việc giới thiệu, lan tỏa các mô hình sử dụng nguồn vốn hiệu quả tại địa phương cũng là một giải pháp thiết thực để thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ hơn.

Thanh niên quan tâm nguồn vốn vay cho khởi nghiệp, lập nghiệp

Tại hội nghị, các báo cáo viên trình bày 2 chuyên đề, gồm: “Nội dung ủy thác vốn vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội” và “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay đối với tổ chức Đoàn”. Đây là những nội dung nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn trong triển khai, quản lý và giám sát hoạt động ủy thác tại cơ sở.

Các báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị

Điểm đáng chú ý của Hội nghị là phần thảo luận trực tiếp với sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn và Ngân hàng CSXH, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong quá trình triển khai hoạt động ủy thác tại cơ sở.

Các đại biểu trao đổi về giải pháp tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ Đoàn cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi số lượng phiên giao dịch Ngân hàng CSXH tăng nhưng lực lượng cán bộ Đoàn tại cơ sở còn mỏng và phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (ở giữa) và đại diện Ngân hàng CSXH chủ trì thảo luận giải đáp những câu hỏi về các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH.

Một nội dung khác được quan tâm là khả năng tiếp cận các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH đối với thanh niên, đặc biệt trong các lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Các đại biểu cũng đặt vấn đề về những nguồn vốn, chương trình tín dụng khác ngoài chương trình cho vay giải quyết việc làm mà thanh niên có thể tiếp cận.

Đáng chú ý, các vấn đề liên quan đến tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) cũng được đưa ra trao đổi, trong đó tập trung vào đối tượng, điều kiện vay, mức vay, thời hạn vay và các chương trình tín dụng khác hỗ trợ việc học tập.

Bên cạnh đó, đại biểu các địa phương quan tâm đến nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, số lượng xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng lớn; cũng như nhu cầu vay vốn của thanh niên, công nhân tại các khu công nghiệp và cán bộ trẻ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.