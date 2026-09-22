Trung thu đầu tiên dưới mái trường Công an

TPO - 270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở Nghệ An lần đầu đón Trung thu dưới mái trường Văn hóa Công an nhân dân VI, nơi các em bắt đầu hành trình học tập và trưởng thành.

Sân Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (Công an tỉnh Nghệ An) tối 21/9 rực sáng trong đêm hội “Ánh trăng bên những mầm xanh”. Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay hòa cùng ánh đèn và những gương mặt háo hức tạo nên một đêm Trung thu đặc biệt.

Đây là mùa trăng đầu tiên của 270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các xã miền núi, biên giới Nghệ An kể từ khi các em về học tập tại ngôi trường này.

270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt lần đầu đón Trung thu dưới mái Trường Văn hóa Công an nhân dân VI.

Trong ánh trăng và không gian rộn ràng của đêm hội, chị Hằng, chú Cuội cùng những tiết mục văn nghệ đưa học sinh trở về với thế giới tuổi thơ. Nhiều em hào hứng hòa theo điệu nhạc, vỗ tay cổ vũ bạn bè và nhận những món quà Trung thu.

Với chủ đề “Ánh trăng bên những mầm xanh”, chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Dưới mái trường Văn hóa Công an nhân dân VI, các em được học văn hóa, rèn luyện kỷ luật, tìm hiểu truyền thống và trang bị những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Dịp này, các nhà hảo tâm trao nhiều phần quà cho nhà trường và học sinh. Những học sinh đạt thành tích cao trong đợt khảo sát chất lượng đầu năm học cũng được tuyên dương, khen thưởng.

Không khí rộn ràng khi chị Hằng xuất hiện trong đêm Trung thu đặc biệt.

Với em Lương Gia Ni (13 tuổi), mùa trăng năm nay đặc biệt hơn cả. Gia Ni ở xã miền núi Môn Sơn, cách trường khoảng 150km. Em mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự chở che của ông bà ngoại đã già yếu. Ngày nhập học, cán bộ Công an xã Môn Sơn đã vượt quãng đường dài đưa em đến ngôi trường mới.

Những ngày đầu xa ông bà, Gia Ni không tránh khỏi nỗi nhớ nhà. Nhưng sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và các cô chú công an giúp em dần hòa nhập với cuộc sống mới.

“Cháu phải xa nhà, xa ông bà nhưng ở đây có bạn mới, thầy cô giáo mới, trường mới khang trang. Các cô chú công an cũng giúp đỡ, động viên nên cháu bớt nhớ nhà hơn. Cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt”, Gia Ni chia sẻ.

Các em hào hứng tham gia trò chơi, vui đùa và nhận những phần quà.

Đêm Trung thu, cô bé cùng bạn bè xem văn nghệ, vui chơi và nhận những phần quà nhỏ. Với em, đó là một trải nghiệm mới mẻ sau những ngày đầu làm quen với môi trường học tập xa nhà.

“Ở trường cháu vui lắm, được học, được chơi cùng các bạn. Trung thu năm nay cháu có thêm nhiều bạn mới. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để ông bà yên tâm”, Gia Ni nói.

Khi đêm hội khép lại, sân trường dần lắng tiếng nhạc. Những chiếc đèn, phần quà và tiếng cười của học sinh trở thành ký ức đẹp trong mùa Trung thu đầu tiên của các em dưới mái trường Văn hóa Công an nhân dân VI.