Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà em nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

TPO - Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), góp phần mang không khí Tết đoàn viên đến với những em nhỏ đang phải điều trị dài ngày.

Sáng 22/9, trong khuôn khổ chương trình Trung thu cho em, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tham dự chương trình có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; cùng khách mời là MC Khánh Vy và MC Phí Linh.

Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Phạm Anh Hoa - Trưởng khoa Gan, Mật.

Đoàn công tác trao quà cho các em thiếu nhi điều trị tại Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại chương trình, PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết việc chăm sóc bệnh nhi cần được thực hiện toàn diện, không chỉ ở sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần và đời sống xã hội. Để thực hiện điều này, bệnh viện cần sự đồng hành của cộng đồng, trong đó có Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành.



PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Đội Trung ương đến các bệnh nhi.

Dịp này, đại diện Hội đồng Đội Trung ương đã đến thăm và trao quà cho 50 bệnh nhi đang điều trị tại khoa. Mỗi phần quà gồm sữa, bánh Trung thu, bánh ngọt, đèn ông sao và 500.000 đồng tiền mặt.

Những món quà được trao tận tay các bệnh nhi, mang không khí Trung thu đến với những em nhỏ đang phải điều trị trong bệnh viện; góp phần tiếp thêm động lực để gia đình, phụ huynh đồng hành cùng các em trong hành trình điều trị bệnh.

Đang điều trị tại Khoa Gan, Mật, có em Nguyễn Trần Bảo Minh (12 tuổi, quê Nghệ An). Minh có tiền sử teo mật bẩm sinh, khiến chức năng bài tiết mật suy giảm và dễ dẫn đến nhiễm trùng đường mật.

Sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của Minh đã cải thiện, giảm sốt và các triệu chứng nhiễm trùng. “Sau đợt điều trị này, cháu được ra viện nên cháu rất vui, mẹ cũng rất mừng. Cháu cảm ơn các cô, các chú đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu”, Bảo Minh chia sẻ.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình bệnh nhi.

Trong khi đó, bé Ngô Quang Hải Đăng (16 tháng tuổi, quê Quảng Ninh) được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối và đã có chỉ định ghép gan. Gia đình từng dự định ghép gan từ bố nhưng không phù hợp, sau đó chuyển sang mẹ nhưng cũng không thể thực hiện. Hiện gia đình tiếp tục chờ nguồn gan từ người hiến chết não.

“Cháu mới vào viện hôm qua. Những ngày này gia đình rất lo cho tình trạng sức khỏe của cháu. Nhận được sự quan tâm, những phần quà Trung thu của các cô, các chú, gia đình rất xúc động và cảm thấy được động viên”, chị Dương Thị Xuân, mẹ bé Hải Đăng chia sẻ.

Anh Hoàng Thái Nam - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương tặng quà các bệnh nhi.

Chị Xuân cho biết, từ đầu năm đến nay, gia đình phải vay mượn để trang trải chi phí điều trị cho con. Trong thời gian chờ các phương án điều trị tiếp theo, gia đình mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ để bé có thêm điều kiện chữa bệnh.

Với các bệnh nhi đang điều trị dài ngày, những hoạt động thăm hỏi, tặng quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn góp phần động viên các em và gia đình vượt qua những ngày tháng điều trị.

MC Khánh Vy thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của cả nước, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 trẻ đến khám và khoảng 2.000 trẻ điều trị nội trú.

Khoa Gan, Mật điều trị nhiều bệnh lý phức tạp về gan, đường mật, trong đó có teo mật bẩm sinh, nang ống mật chủ và các khối u gan. Những năm gần đây, bệnh viện đã triển khai ghép gan, mở thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc một số bệnh lý trước đây khó điều trị.