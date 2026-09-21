Herbalife và Ủy ban Paralympic tập huấn dinh dưỡng thể thao cho VĐV

Ngày 22/9, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt về dinh dưỡng thể thao nhằm chuẩn bị cho VĐV trong hành trình thi đấu.

Chương trình có chủ đề “Dinh dưỡng thể thao trong tập luyện, thi đấu và phục hồi”, với nội dung tập trung vào 3 nhóm kiến thức chính: Dinh dưỡng trước, trong và sau vận động; dinh dưỡng hỗ trợ quá trình phục hồi và điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp với từng môn thể thao, cường độ vận động và nhu cầu cá nhân.

Cập nhật kiến thức dinh dưỡng từ chuyên gia quốc tế

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình huấn luyện là sự góp mặt của tiến sĩ Vipada Sae-Lao, Giám đốc cấp cao phụ trách Đào tạo và Giáo dục Dinh dưỡng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife. Bà là chuyên gia trong việc xây dựng giải pháp nâng cao hiệu suất vận động cho VĐV đỉnh cao.

Herbalife tổ chức buổi đào tạo nâng cao về dinh dưỡng và hiệu suất thể thao với chủ đề “Dinh dưỡng thể thao trong tập luyện, thi đấu và phục hồi” cho HLV và VĐV người khuyết tật.

Nội dung đào tạo được thiết kế xoay quanh việc cá nhân hóa dinh dưỡng thể thao. Điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận không đặt ra công thức dinh dưỡng duy nhất cho tất cả vận động viên. Thay vào đó, nội dung đào tạo hướng tới việc giúp người tham dự hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa nhu cầu dinh dưỡng và đặc điểm của từng cá nhân, môn thể thao và giai đoạn vận động.

Tại buổi đào tạo, tiến sĩ Vipada Sae-Lao sẽ trực tiếp chia sẻ kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng thể thao liên quan đến dinh dưỡng trước, trong và sau khi tập luyện, dinh dưỡng phục hồi và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng thể thao phù hợp, đồng thời giải đáp trực tiếp thắc mắc chuyên môn từ bác sĩ y tế thể thao, huấn luyện viên và vận động viên Việt Nam. Đây là cơ hội để người trực tiếp làm việc với vận động viên đưa ra vấn đề thực tế trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Herbalife Việt Nam sẽ tư vấn dinh dưỡng và tài trợ sản phẩm cho vận động viên khuyết tật hàng đầu của Việt Nam tại ASIAN Para Games 2026.

14 năm đồng hành cùng thể thao người khuyết tật Việt Nam

Chương trình lần này tiếp nối mối quan hệ hợp tác giữa Herbalife Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Trong 14 năm qua, Herbalife luôn đồng hành gắn bó cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho vận động viên như tài trợ sản phẩm dinh dưỡng thể thao, tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kiến thức dinh dưỡng thể thao và vận động, trao thưởng và khích lệ tinh thần thi đấu cho vận động viên.

Herbalife đồng hành cùng thể thao người khuyết tật của Việt Nam.

Khóa đào tạo dự kiến thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ quản lý, bác sĩ y tế thể thao, chuyên gia dinh dưỡng, cùng hàng trăm HLV và VĐV người khuyết tật trên cả nước qua 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thông qua chương trình đào tạo lần này, VPC và Herbalife Việt Nam hướng đến việc tạo thêm diễn đàn chuyên môn để vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ y tế và chuyên gia cùng cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về nhu cầu dinh dưỡng trong thể thao.

Chương trình diễn ra trong thời điểm đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang chuẩn bị cho các hoạt động thi đấu quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 10.

Đối với vận động viên chuẩn bị thi đấu ở nước ngoài, việc duy trì chu trình dinh dưỡng phù hợp trong điều kiện thay đổi về lịch trình, múi giờ, môi trường và khả năng tiếp cận thực phẩm cũng là vấn đề được chương trình đặt ra để trao đổi. Chương trình không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết mà còn hướng đến vấn đề có tính ứng dụng trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của vận động viên.

Lãnh đạo Herbalife Việt Nam, đại diện Ủy Ban Paralympic Việt Nam và các VĐV sẽ góp mặt trong sự kiện tập huấn dinh dưỡng trước khi lên đường thi đấu tại Nhật Bản.

Sau chương trình, học viên sẽ được trao chứng nhận hoàn thành khóa học, đồng thời ban tổ chức có hoạt động chụp ảnh lưu niệm và tri ân đơn vị, chuyên gia tham gia.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động.

Chương trình huấn luyện đặc biệt về dinh dưỡng thể thao Herbalife

Chủ đề: Dinh dưỡng thể thao trong tập luyện, thi đấu và phục hồi

Thời gian: 14h-17, thứ ba 22/9

Địa điểm:

Trực tiếp: Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM

Trực tuyến: Nền tảng Zoom Webinar