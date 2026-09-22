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Pháp luật

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Bắt nhóm đối tượng từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thành Đạt

TPO - Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Vụ án nằm trong Chuyên án XC726P do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng xác lập.

Theo tài liệu điều tra, ba công dân Trung Quốc gồm Đới Hằng Long (DAI HENGLONG), Lí Hạo (LI HAO) và Châu Diễm (ZHOU YAN) là cựu lao động, thương nhân tự do mắc kẹt tại Campuchia từ năm 2019. Sau khi hết hạn thị thực, ba người này tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trở về Trung Quốc và liên hệ với các đường dây môi giới trên mạng xã hội Telegram, WeChat. Số tiền các đối tượng thỏa thuận chi trả từ 1.550-5.000 USD cho cả ba đối tượng.

Chiều 5/9, Châu Diễm và Lí Hạo đi taxi từ Sihanoukville đến Phnom Penh (Campuchia) đón Đới Hằng Long, sau đó cả nhóm di chuyển đến một khách sạn đối diện Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 0h ngày 6/9, Liu Zhijun (Lưu Trí Quân) đón và dẫn ba người này theo đường mòn vượt biên vào Việt Nam tại khu vực Tây Ninh, sau đó đưa về một khách sạn ở TPHCM.

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Đối tượng Lưu Trí Quân bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng.
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4 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng.

Rạng sáng 7/9, Quân đưa nhóm người trên di chuyển bằng xe khách Hoàng Đức ra Hà Nội. Sau đó, thông qua sự môi giới của Đặng Thái Sơn (tài xế hãng Green SM), tài xế taxi ghép chuyến Nguyễn Xuân Cường tiếp tục đưa cả nhóm lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi đến phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Quân đưa ba người vào nhà nghỉ Vân Anh trên địa bàn để lẩn trốn. Sau đó, Quân xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho ba người này.

Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam, đưa nhóm người trên đến khu vực đền Mẫu, tổ dân phố 28, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tại đây, Quân hướng dẫn từng người trèo qua hàng rào bảo vệ, vào khu cách ly Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để làm thủ tục xin đổi thị thực, nhằm hợp thức hóa việc nhập cảnh trước đó.

Đến khoảng 14h20 ngày 8/9, khi Đới Hằng Long đang trèo qua hàng rào, lực lượng thuộc Đội đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt quả tang. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ những người liên quan.

Theo cơ quan chức năng, qua tra cứu dữ liệu, Đới Hằng Long không có thông tin xuất nhập cảnh hợp pháp. Cơ quan điều tra cũng thu thập các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử để làm rõ vai trò của những người trong đường dây.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền.

Thành Đạt
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