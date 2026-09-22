6 đối tượng gây rối tại khu vực cấp cứu bệnh viện lĩnh án

TPO - Do mâu thuẫn trong việc đòi tiền công, các bị cáo xảy ra đánh nhau và tiếp tục gây mất trật tự tại khu vực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, khiến hoạt động khám, chữa bệnh bị ảnh hưởng. Toà án tuyên phạt 6 bị cáo hơn 8 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 22/9, TAND khu vực 6 – Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Hồ Văn Huy (21 tuổi), Trần Thông (40 tuổi), Trần Đương (45 tuổi), Đinh Văn Hữu (34 tuổi), Hồ Thành Lộc (25 tuổi) và Hồ Đắc Thắng (49 tuổi, cùng ngụ tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 5/12/2024, do mâu thuẫn liên quan đến việc đòi tiền công, Trần Thông, Trần Đương và Đinh Văn Hữu đến nhà ông Hồ Thành tại phường Bạc Liêu để đòi tiền. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, xô xát, thương tích.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.

Sau đó, các bên được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều trị thương tích. Khoảng 23h30 cùng ngày, trong lúc chờ người thân tại hành lang khoa cấp cứu, Hồ Thành Lộc đến hỏi Trần Thông về việc đánh cha mình. Hai bên tiếp tục xảy ra đánh nhau.

Các bên giằng co, la hét, rượt đuổi và dùng tay, chân đánh nhau ngay tại khu vực cấp cứu. Trong lúc xô xát, các bị cáo sử dụng nhiều cây sắt làm hung khí.



Theo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, vụ việc khiến khu vực cấp cứu mất trật tự; các đối tượng to tiếng, chửi bới, đe dọa y, bác sĩ, cản trở và làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự, đặc biệt khi xảy ra tại khu vực cấp cứu của bệnh viện; ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thành Lộc và Hồ Đắc Thắng cùng mức án 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo Hồ Văn Huy, Trần Thông, Trần Đương và Đinh Văn Hữu, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.