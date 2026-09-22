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Pháp luật

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Nhóm khách và nhân viên quán cà phê hỗn chiến, nhiều người thương tích

Nguyễn Thảo

TPO - Trong lúc thanh toán tiền cà phê, một nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với 2 nhân viên của quán. Sau đó, hai nhóm lao vào đánh, chém nhau khiến nhiều người bị thương tích nặng.

Ngày 22/9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương Niê (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi).

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Công an đọc các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam các bị can. Ảnh: C.A.

Trong đó, Tùng, Y Xương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tài và Trường bị khởi tố về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 21/4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại một quán cà phê ở xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với 2 nhân viên của quán. Lúc này, Tùng cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đấm vào đầu một nhân viên.

Hai bên tiếp tục gọi điện, lôi kéo hàng chục đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đến quán để "giải quyết" mâu thuẫn. Tại đây, giữa 2 nhóm lao vào đánh, chém nhau khiến nhiều người bị thương tích nặng.

Sau đó, công an kịp thời đến hiện trường giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Nguyễn Thảo
#mâu thuẫn #nhân viên #cà phê #Đắk Lắk #khởi tố #đối tượng

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