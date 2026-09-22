Phó Thủ tướng: Cải cách tiền lương linh hoạt, giúp giữ chân nguồn nhân lực cao khu vực công

TPO - Chiều 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Cải cách tiền lương là vấn đề đặc biệt phức tạp

Tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội chiều 22/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nội vụ cùng nhóm biên tập trong việc xây dựng Đề án công phu, kỹ lưỡng. Theo Phó Thủ tướng, đây là một đề án khó, trong đó cải cách chính sách tiền lương là vấn đề đặc biệt phức tạp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Thu Giang)

Thời gian qua, việc điều chỉnh mức lương cơ sở được triển khai từng bước; cơ chế tiền lương trong khu vực doanh nghiệp cũng từng bước được điều chỉnh. Cùng với đó, việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy đã góp phần tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng từng bước được nghiên cứu, bổ sung.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số bất cập, nhất là về tương quan tiền lương giữa các đối tượng; yêu cầu trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa thực hiện được cải cách tiền lương một cách căn cơ, toàn diện, cách tiếp cận trong thời gian qua cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm thận trọng, từng bước và có cơ sở.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng đánh giá đã có những chuyển biến tích cực, song thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới.

Tiền lương góp phần giữ chân, thu hút nhân lực cao vào khu vực công

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội có mối liên thông chặt chẽ. Việc xác định mức đóng bảo hiểm xã hội, quy định chế độ hưu trí và quản trị quỹ nếu không được tính toán phù hợp có thể tạo áp lực đối với cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

Do đó, Đề án cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ. Ảnh: Thu Giang

Phó Thủ tướng cho hay, việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp…

Bên cạnh đó, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đòi hỏi chính sách tiền lương trong giai đoạn mới phải vừa có khả năng thích ứng với biến động, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, đồng thời có khả năng điều chỉnh kịp thời trong cả trước mắt và lâu dài, góp phần giữ chân, thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công.

Theo Phó Thủ tướng, tính linh hoạt và khả năng thích ứng là yêu cầu quan trọng đối với chính sách tiền lương cũng như bảo hiểm xã hội.