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Thế giới

Con trai Nhà vua Thái Lan muốn về nước để chữa bệnh hiểm nghèo

Bình Giang

TPO - Người con trai thứ ba của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa bày tỏ nguyện vọng trở về nước để được phẫu thuật não khẩn cấp.

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Ông Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse trong video mới đăng tải

Ngày 21/9, ông Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse đăng video trên mạng xã hội nói rằng ông có hai khối u não lớn và cần được phẫu thuật. Vị bác sĩ 43 tuổi cho biết ông muốn được điều trị tại Thái Lan.

“Tôi muốn trở về Thái Lan để điều trị vì các bác sĩ Thái Lan có năng lực rất cao”, ông nói trong video.

Chakriwat chia sẻ rằng ông không có đủ tiền để chi trả cho ca phẫu thuật tại Malaysia hoặc Mỹ, nơi ông từng sinh sống. Ông nói thêm rằng nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, ông có thể phải nằm liệt giường hoặc thậm chí tử vong.

Chakriwat là người con thứ ba trong số bốn người con trai của Quốc vương và bà Sujarinee Vivacharongse. Bà Sujarinee Vivacharongse từng là diễn viên. Hai người kết hôn vào năm 1994, nhưng ly hôn sau hai năm, rồi bà sang Mỹ cùng các con.

Cả bốn người con trai của bà Sujarinee từ lâu đã sống xa cách với hoàng gia và không sử dụng tước hiệu hoàng gia.

Tháng 8/2023, ông Chakriwat và anh trai Vacharaesorn trở về Thái Lan - lần đầu tiên sau 27 năm.

“Đó là một tuần trôi qua rất nhanh. Có rất nhiều điều chúng tôi muốn làm và muốn xem ở Thái Lan nhưng không có nhiều thời gian. Chúng tôi nhận được tình cảm và sự nồng ấm từ tất cả những người mình gặp”, Vacharaesorn nói vào thời điểm đó, trước khi rời sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Chuyến thăm ngắn ngủi của họ diễn ra mà không có sự cố nào. Tuy nhiên, khi hai người em của họ là Juthavachara và Vatchrawee muốn thực hiện một chuyến đi tương tự, họ bị từ chối nhập cảnh tại biên giới.

Ông Chakriwat sống chung với bệnh u sợi thần kinh type 2 từ năm 13 tuổi. Đây là bệnh di truyền, với các khối u phát triển dọc theo dây thần kinh, bên trong não và tủy sống.

Tối 18/9, ông đăng ảnh và video của mình trong bệnh viện.

“Sức khỏe của tôi thực sự đang trong tình trạng rất tồi tệ, và tôi có nguy cơ phải nằm liệt giường hoặc đối mặt với cái chết. Đây là nhận định chân thành của 3 đến 4 bác sĩ thần kinh mà tôi quen biết. Tôi đang cần phẫu thuật não khẩn cấp”, ông nói.

Năm nay là năm khó khăn đối với Nhà vua Thái Lan. Hồi tháng 6, Công chúa Bajrakitiyabha - người con cả và là con gái duy nhất của ông với Công chúa Soamsawali, qua đời ở tuổi 47, sau hơn 3 năm hôn mê.

Sự ra đi của bà đặt ra những câu hỏi về vấn đề kế vị ngai vàng.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 74 tuổi, có 7 người con. Do Chakriwat và 3 người anh em của ông không nằm trong danh sách kế vị, những lựa chọn đủ điều kiện còn lại là Công chúa Sirivannavari và Hoàng tử 21 tuổi Dipangkorn Rasmijoti - con trai của nhà vua với người vợ thứ 3 Srirasmi Suwadee trước đây.

Bình Giang
Theo CNA
#Thái Lan #Vua Thái Lan #U thần kinh

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