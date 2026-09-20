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'Giáo viên rất phấn khởi trước những thông tin về chính sách tiền lương'

Luân Dũng - Hà Linh

TPO - Sau khi đề án cải cách chính sách tiền lương được Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ, Bộ GD - ĐT cùng các bộ, ngành liên quan sẽ rà soát, trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành nghị định về chính sách tiền lương, phụ cấp của nhà giáo.

Phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo cao nhất là 80%

Sáng 20/9, tại phiên giải trình của Bộ trưởng GD - ĐT Hoàng Minh Sơn, một số đại biểu đặt câu hỏi về việc thực hiện chính sách tiền lương và phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo.

Trao đổi về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, để triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội, Bộ Nội vụ và Bộ GD - ĐT đã phối hợp trình Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị về đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp. Trong đó, có nội dung điều chỉnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên và nhân viên trường học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. (Ảnh: QH)

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, các bộ đã phối hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo ông Thắng, đây là một trong những chính sách ưu đãi đối với đội ngũ viên chức và hiện có mức hưởng cao trong hệ thống viên chức. Cụ thể, Nghị định số 182 quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo cao nhất là 80% mức lương hiện hưởng.

“Chế độ phụ cấp ưu đãi này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành giáo dục và mức phụ cấp ưu đãi này cũng đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để giải quyết khó khăn cho nhà giáo”, ông Thắng nói.

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Đại biểu Quốc hội nêu vấn đề tại phiên giải trình. (Ảnh: QH)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đang xây dựng đề án tổng thể về chế độ, chính sách tiền lương của hệ thống chính trị để trình Bộ Chính trị. Theo chỉ đạo của Chính phủ, chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp của nhà giáo sẽ được đặt trong tổng thể cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước.

"Đội ngũ giáo viên rất mừng"

Về lộ trình thực hiện, ông Thắng nêu rõ, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá tổng thể, trình Đảng ủy Chính phủ. Đề án dự kiến được trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị vào tháng 2/2027. Sau đó, Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027 sẽ xem xét, thông qua đề án.

Sau khi đề án cải cách chính sách tiền lương được Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ, Bộ GD - ĐT cùng các bộ, ngành liên quan sẽ rà soát, trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành nghị định về chính sách tiền lương, phụ cấp của nhà giáo.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: QH)

Trao đổi sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, ông “rất hoan nghênh” việc Chính phủ sớm quyết định chính sách phụ cấp đối với giáo viên. “Đây là những khoản phụ cấp rất quan trọng và giáo viên rất mừng”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng rất phấn khởi trước những thông tin về chính sách tiền lương. Tuy nhiên, ông mong muốn, nếu điều kiện còn khó khăn thì có thể thực hiện theo lộ trình, nhưng cần sớm ban hành chính sách để các quy định đã được pháp luật xác lập sớm đi vào cuộc sống.

“Nếu chưa đủ điều kiện thực hiện ngay thì có thể triển khai theo lộ trình, nhưng cần tránh tình trạng chỉ khi đủ điều kiện mới quyết định. Điều này có thể khiến việc triển khai chính sách mất nhiều thời gian, trong khi giáo viên không được thụ hưởng kịp thời những chính sách đã được quy định”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Luân Dũng - Hà Linh
#Bộ Nội vụ #Bộ Giáo dục #Cải cách tiền lương #Nhà giáo #Lương giáo viên #Chính sách lương #Ông Nguyễn Đắc Vinh

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