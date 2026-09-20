Clip người phụ nữ ‘xả rác theo mưa’ giữa lúc phố ngập sâu gây bức xúc

TPO - Giữa lúc nhiều tuyến phố ở Vinh (Nghệ An) ngập sâu sau trận mưa lớn, một phụ nữ bị ghi lại cảnh liên tục vứt nhiều vật ra dòng nước, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Clip người phụ nữ vứt ‘xả rác theo mưa’ giữa lúc Vinh ngập sâu gây bức xúc.

Ngày 20/9, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một người dân liên tục vứt rác, đồ vật ra đường trong lúc nước đang ngập và giao các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xác minh.

Trước đó, chiều tối 19/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đứng trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, liên tục đưa nhiều vật ra khu vực vỉa hè đang ngập nước.

Trong clip, một người đàn ông cầm chổi đẩy những vật này theo dòng nước. Sau đó, nhiều đồ vật xuất hiện, trôi nổi trước khu vực cửa hàng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng việc vứt rác, đồ vật xuống dòng nước có thể ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Hình ảnh người phụ nữ liên tục vứt rác ra đường đang ngập sâu gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với phóng viên, chị H. (trú phường Thành Vinh, Nghệ An) xác nhận hình ảnh trong clip được ghi lại tại khu vực cửa hàng chị thuê để kinh doanh.

Theo chị H., sáng 19/9, do mưa lớn, tuyến đường gần nhà ngập sâu nên chị không thể đến cửa hàng. Chị nhờ chủ nhà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, kê hàng hóa lên cao để tránh nước ngập, gây hư hỏng.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi về đoạn clip đang lan truyền, chị H. mới biết sự việc.

“Tôi không biết người phụ nữ trong clip. Hỏi chủ nhà, dì ấy bảo lúc đó mưa to, nước dâng cao, người phụ nữ này đi qua xin trú nhờ. Khi người này xin chiếc thùng xốp, chủ nhà đồng ý. Sau đó người phụ nữ đã vứt hết vỏ hộp sản phẩm tôi để trong thùng xốp ra”, chị H. nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, trạm Vinh ghi nhận lượng mưa gần 400mm. Nếu xét cùng thời kỳ tháng 9, đây là lượng mưa lớn nhất trong 40 năm qua.

Mưa lớn kéo dài khoảng 8 giờ khiến nhiều tuyến đường tại khu vực thành phố Vinh cũ ngập sâu, có nơi 0,5-1m. Đến khoảng 15h ngày 19/9, mưa ngớt, nước bắt đầu rút.